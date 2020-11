Rasistowska CBS. 50 procent obsady musi mieć inny kolor skóry niż biały

Na CBS lecą takie popularne, a jednocześnie mało ambitne, reality show jak „Survivor”, „Big Brother” i „Love Island”. Od 2021 roku obsada do tych programów będzie dobierana wedle rasistowskich kryteriów.

W poniedziałek 9 listopada stacja przedstawiła swój plan wprowadzenia zmian w dobieraniu obsady w popularnych reality show takich jak m.in. „Survivor”, „Big Brother” czy „Love Island”.

Genialny plan stacji polega na wdrożeniu wymogu, by co najmniej 50 proc. uczestników nie była biała. George Cheeks, prezes i dyrektor generalny CBS Entertainment Group, twierdzi, że w gatunku Reality Show mniejszości etniczne są szczególnie mocno niedoreprezentowane i stacja od 2021 roku zamierza zacząć to zmieniać.

Co prawda zgłaszanie się do tego typu programów jest dobrowolne, a po zapoznaniu się z zarysem fabuły niektórych z nich, można wręcz stwierdzić, że niedobór niektórych mniejszości dobrze o nich świadczy.

CBS chce jednak, by wszystkie rasy ośmieszały się tak samo mocno. Pytanie co zrobią, jeśli nie uda im się dobrać 50 proc. kolorowych uczestników? Zmniejszą obsadę, czy zmuszą kogoś do uczestnictwa? A może podniosą stawki dla kolorowych?

Źródło: CNBC