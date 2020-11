Amerykańskie skautki mają zwalczać „rasizm strukturalny”

„Otwartość” jest rzeczywiście potrzebna, by spełnić kryteria dorosłego wolontariusza w żeńskim skautingu w Kalifornii. Czterostronicowy dokument podzielono na trzy części. Już same ich tytuły mówią niemal wszystko:

– „zostań antyrasistą”

– „włączenie LGBTQIA + ”

– „brak tolerancji dla mowy nienawiści”

Dokument wzywa do „zaangażowanie się w zwalczanie rasizmu”. „Jeśli jesteś kimś, kto nie jest otwarty na aktywne praktyki walki z rasizmem, nasza organizacja nie jest dla Ciebie” – piszą autorzy. Instruktor-wolontariusz musi „rozumieć, że świat jest zbudowany na strukturalnym rasizmie”, „honorować ‘bojowników o wolność’” i uznać ”intersekcjonalność walki przeciwko wszelkim formom ucisku”.

Do tego ma zapewniać inkluzywność „LGBTQIA +”. Przy okazji wychodzi na jaw, że organizacja skautek to nie tylko dziewczynki. Skauting jest otwarty także dla każdego dziecka „identyfikującego się jako dziewczynka”, w tym dla „cis-gender” i „transpłciowców”.

W drugą stronę też to działa. Młoda skautka, która dołączyła do organizacji jako dziewczyna, ale która akurat zmienia „tożsamość płciową lub swoją identyfikację”, też będzie „mile widziana w szeregach”.

Dokument precyzuje także listę „tematów zakazanych” lub wymagających szczególnej ostrożności. Są to „rasa, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, religia, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożsamość, ekspresja płci, pochodzenie narodowe, przodkowie, weterani wojenni, obywatelstwo, ciąża, urodzenie, stan cywilny lub poglądy polityczne.”

Dokument kończy się uwagą, że wolontariusze, którzy nie przestrzegają tych zasad, będą natychmiast „zwalniani”, a nawet „zgłaszani na policję”. I takie to progeresywne jest te kalifornijskie harcerstwo…

Girl Scouts is going full Woke. Troop leaders will have to affirm we live in a systemically racist society or risk being removed. Anyone who identifies as a "girl-identified person" can participate. Pronouns required. pic.twitter.com/svAAZ6p0BS

— James Lindsay, keeping America great (@ConceptualJames) November 8, 2020