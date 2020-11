Główny doradca premiera ds. COVID-19 sceptyczny. „Ja bym tak bardzo na szczepionkę nie liczył. Szybciej przechorujemy, niż ona nas uchroni”

W „Rozmowie Piaseckiego” prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ws. Covid-19, odniósł się m.in. do szczepionki na koronawirusa. Jak stwierdził, „istnieje obawa, że szybciej przechorujemy, niż uchroni nas szczepionka”.

W poniedziałek amerykański koncern Pfizer ogłosił, że wynalazł właśnie szczepionkę przeciwko Covid-19, która ma ponad 90 proc. skuteczności. Tego samego dnia wielki triumf ogłosił także premier Mateusz Morawiecki.

– Szczepionka na koronawirusa będzie dostępna oczywiście dla chętnych, ale chcemy, żeby możliwe wszyscy w jak najkrótszym czasie mogli się zaszczepić -powiedział szef rządu. Szczepionka najpierw ma trafić do seniorów i służb medycznych, a także służb mundurowych, które wspierają realizację działań walki z pandemią.

Bardziej sceptyczny jest jednak główny doradca premiera ds. koronawirusa.

– Ja bym tak bardzo na tę szczepionkę nie liczył. 25 tysięcy dziennie – razy 5 to jest 125 tysięcy dziennie nowych zachorowań. W ciągu miesiąca jest 4 miliony. 4 miesiące to 16 milionów. 16 milionów to połowa społeczeństwa. Szczepionka, jeżeli będzie dostępna dla wszystkich, to będzie dostępna wiosną – mówił prof. Horban.

Lekarz zaznaczył, że „istnieje taka obawa”, że prędzej polskie społeczeństwo przechoruje koronawirusa, niż uchroni się przed nim szczepionką. – Aczkolwiek należy zrobić wszystko, by chronić ludzi wrażliwych – to pokolenie, które może zachorować i umrzeć – zaznaczył.

– Pół biedy, jeśli na COVID-19 zachoruje młody człowiek, który nawet nie zauważy, że jest chory. Problem jest ze starszymi. 50 lat to ta granica, gdzie widać różnicę w śmiertelności. 70-80 mamy 12 procent zgonów. Powyżej 80 – 25 procent zgonów. Tych ludzi trzeba chronić – wskazał prof. Horban.

