W Arabii Saudyjskiej „uczcili” 11 Listopada wrzuceniem granatu na cmentarz dla nie-muzułmanów

Była to coroczna ceremonia upamiętniająca zakończenie I wojny światowej na niemuzułmańskim cmentarzu w Dżuddzie, z udziałem kilku konsulów generalnych z różnych krajów, głównie europejskich.

„Dyplomaci, którzy brali udział w ceremonii upamiętniającej zakończenie wojny, potępiają ten tchórzliwy atak, który jest całkowicie nieuzasadniony. Wzywają władze saudyjskie do rzucenia jak największej ilości światła na ten zamach oraz do zidentyfikowania i ujęcia sprawców” – zareagowało m.in. MSZ Francji.

To drugi akt terrorystyczny w Dżuddżie w ostatnich dwóch tygodniach. 29 października obywatel Arabii Saudyjskiej zaatakował nożem i ranił strażnika francuskiego konsulatu w tym mieście, położonym kilkadziesiąt kilometrów od Mekki. Napastnika aresztowano.

Granat rzucono zza ogrodzenia cmentarza. Poza dyplomatą z Grecji najbardziej ucierpieli członkowie saudyjskiej ochrony.

„To odosobniony akt, a Francja nie była celem”, poinformowało „francuskie źródło” w Rijadzie. Jednak inne ambasady przypomniały, że organizatorem uroczystości na cmentarzu była placówka francuska.

Zamachowiec tym razem też jest zatrzymany. Władze Arabii Saudyjskiej potępiły atak. Wcześniej konsulat USA wydał oświadczenie wzywające swoich obywateli do zachowania najwyższej ostrożności w tym kraju.

A French Catholic ceremony for Remembrance Day in Saudi Arabia has been bombed by Islamic militants in Jeddah this morning. pic.twitter.com/Dy8sJDhRsG

— Catholic Arena (@CatholicArena) November 11, 2020