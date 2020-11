Elon Musk zrobił cztery testy na koronawirusa. Dwa pozytywne, dwa negatywne

Szef Tesli Elon Musk źle się czuł, więc poddał się antygenowemu testowi na koronawirusa. Miliarder w sumie wykonał cztery testy tego samego dnia.

Gdy otrzymał wyniki nie krył zdziwienia. Jak napisał na Twitterze, dwa testy wykazały wynik pozytywny, a dwa negatywny.

– Dzieje się coś niezwykle fałszywego. Byłem dziś testowany na COVID-19 cztery razy. Dwa testy dały wynik negatywny, dwa pozytywny. Ta sama maszyna, ten sam test, ta sama pielęgniarka. Szybki antygenowy test od BD – napisał na Twittrze Musk.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020