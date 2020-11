Braun: „Operacja masowego wyszczepienia. Niezaszczepieni szybko zobaczą, że nie mają wstępu ani na stadiony, ani do sklepów…” [VIDEO]

Czy PiS wyszczepi Polaków amerykańską szczepionką Pfizer? Grzegorz Braun komentuje najnowsze pomysły rządu Mateusza Morawieckiego.

Szef rządu PiS Mateusz Morawiecki szykuje się do wielkiej operacji szczepienia Polaków. O ile premier mówi, że szczepienie będzie dobrowolne, to minister zdrowia już tak klarownie tego nie przedstawia.

Do pomysłu wyszczepienia Polaków odniósł się w swoim wideofelietonie poseł Grzegorz Braun.

Braun zwrócił uwagę, że według sondażu wiele Polaków ma wątpliwości wobec poddaniu się szczepieniu dopiero co powstałym specyfikiem.

– To wszystko zmierza do operacji masowego wyszczepienia (…) całej populacji dorosłych ludzi. Dobrowolność? To może do końca świata się będzie nazywało dobrowolnością, ale praktyka, straszenie ludzi tym skutkuje, że niektórzy już (…) wypinają się do tej szczepionki. Chociaż premier nie sprowadził jeszcze 20 mln dawek tej szczepionki – podkreślił Braun.

Poseł zauważył, że proces straszenia i wytwarzania potrzeby zaszczepienia się trwa od miesięcy. Natomiast ci, którzy nie poddadzą się szczepieniu staną się obywatelami drugiej kategorii.

– Ci niezaszczepieni szybko zobaczą, że nie mają wstępu ani na stadiony, ani do sal widowiskowych, ani pewnie do sklepów wielko-małopowierzchniowych, ich dzieci, no pewnie trudna rada, nie będą mogły korzystać z różnych dobrodziejstw tego ustroju, tego systemu socjalnej opieki, szkoły, przedszkola, uczelni – podkreślił Braun.

Źródło: YouTube Grzegorz Braun