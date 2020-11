Minister Niedzielski przyznaje to wprost: planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że Polska planuje zaszczepić na koronawirusa całą populację dorosłych obywateli Rzeczpospolitej. To 31 milionów osób.

O szczepionce na Covid-19 dyskutuje się od dłuższego czasu. Choć oficjalnie jej jeszcze nie ma, to światowe koncerny farmaceutyczne zapowiadają, że lada moment będzie. Amerykański Pfizer twierdzi, że jego szczepionka ma ponad 90 proc. skuteczności. W 2021 roku planuje wyprodukować 1,3 mld dawek preparatu.

Komisja Europejska zatwierdziła już zakup 300 mln szczepionek na koronawirusa. Z tej puli substancja ma być rozdysponowana pomiędzy państwa członkowskie.

Premier Morawiecki zapowiadał, że w pierwszej kolejności chce zaszczepić grupy wysokiego ryzyka – seniorów, personel medyczny i służby mundurowe.

Z kolei minister Adam Niedzielski w piątkowym wystąpieniu w „Gościu Wydarzeń” w Polsacie News oznajmił, że rząd planuje zaszczepić wszystkich dorosłych Polaków.

– Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Ten proces przygotowania nie będzie łatwy jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób – mówił Niedzielski.

Jak miałoby się to odbywać? – Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy – doprecyzował.

