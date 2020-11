Tego MSWiA nie pokazało. Tajniacy i prowokacje na Marszu Niepodległości [WIDEO]

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało nagranie z 11 listopada, które pokazuje przemarsz Marszu Niepodległości i zajścia pod Empikiem. Nagranie nie pokazuje jednak kluczowego momentu, postanowiliśmy więc uzupełnić je o nagrania tajniaków i prowokatorów w tłumie.

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Podczas Marszu doszło do zamieszek, w stronę policji poleciały race, a policja odpowiedziała użyciem broni gładkolufowej w kierunku manifestantów.

Nagranie MSWiA

MSWiA twierdzi na swej stronie, że „mediach społecznościowych i na portalach internetowych publikowane są krótkie filmy z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Marszowi Niepodległości. Wyrwane z kontekstu i ograniczone tylko do wybranego fragmentu produkcje stają się podstawą do kreowania fałszywego obrazu zdarzeń z okolic ronda de Gaulle’a”. W związku z tym publikuje nagranie.

Nagranie zostało opublikowane na Twitterze, na kanale youtube i na rządowej stronie. Jest jednak szkopuł, pokazuje ono tysiące maszerujących, którzy spokojnie mijają policję, po czym kamera kierowana jest na miejsce zamieszek pod empikiem. Na nagraniu nie widać jednak kluczowego momentu, czyli tego, co zajścia sprowokowało.

Na swojej stronie Internetowej MSWiA twierdzi m.in., że na filmie widzimy jak „rzucający racą w policjanta chuligan, przebiega tuż obok fotografa; moment przypadkowego postrzelenia fotografa”. Moment ten został uchwycony przez redaktora Wojciecha Wybranowskiego.

To gdzie jest panie ministrze @pobozy ten tłum wokół Red. Gutrego, do którego to tłumu miał celowac bohaterski funkcjonariusz? Aha. Gdyby nawet ów mityczny tłum istniał – to nadal nie usprawiedliwia celowania w głowę. pic.twitter.com/AmxwCOH3WC — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) November 14, 2020

Czego MSWiA nie pokaże

Nagrania Internautów z okolic ronda de Gaulle’a oczywiście także nie pokazują wszystkiego, prezentują jednak fakty, których na nagraniu MSWiA nie zobaczymy.

Możemy obejrzeć między innymi moment dowiezienia tajniaków na Nowy Świat, w okolice ronda de Gaulle’a, tuż przed wspomnianymi zajściami. Tajniacy zostali wysadzeni za kordonem policji odgradzającym przejście, który widzimy także na nagraniu MSWiA.

– Policja nagrana na Nowym Świecie jak organizuję się chwilę przed show na rondzie de Gaulle’a przy Empiku. Zwróćcie uwagę jak sprawnie wyskakują z samochodów, był też pojazd z odziałem ANTYTERRORYSTÓW – pisze Patryk „Skju” Sykut na Twitterze.

Policja nagrana na Nowym Świecie jak organizuję się chwilę przed show na rondzie de Gaulle'a przy Empiku.

Zwróćcie uwagę jak sprawnie wyskakują z samochodów, był też pojazd z odziałem ANTYTERRORYSTÓW, który dopiero po 22 się zawinął. pic.twitter.com/2lJgWz92H1 — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 12, 2020

Na innym nagraniu uchwycono grupę osób, która wyszła zza kordonu policji z innej strony w okolicach Empiku, koło którego doszło do starć. Grupa wysokich, barczystych mężczyzn była zaskakująco zwarta i podobnie ubrana.

– A co to za zwarta grupka sobie idzie zza kordonu policji? Patrzcie ilu było policyjnych prowokatorów na Marszu Niepodległości. Na dodatek przegrupowanie odbywało się pod Empikiem gdzie była regularna walka. Same przypadki – dodaje Sykut.

Jaka Antifa?! Skleiłem 3 filmy z 3 perspektyw i 3 różnych części tej bitwy. Widać idealnie, że to POLICJA Z PAŁKAMI, KAJDANKAMI I SŁUCHAWKAMI W USZACH.

Zwróćcie uwagę, że szyk szturmowy ich nawet omija, a na sam koniec wspólnie wyprowadzają zatrzymanych.

PROWOKATORZY POLICYJNI! pic.twitter.com/sKHCJs0d4B — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 12, 2020

A co to za zwarta grupka sobie idzie zza kordonu policji? Patrzcie ilu było policyjnych prowokatorów na Marszu Niepodległości. Na dodatek przegrupowanie odbywało się pod Empikiem gdzie była regularna walka. Same przypadki. pic.twitter.com/H7yzYAtRtn — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 12, 2020

Nie to nie jest obrazek z 2012 roku. To nagranie z wczoraj. Tajniacy po cywilu z pałkami teleskopowymi wywołują zamieszki.

pic.twitter.com/Tiw2HmrdS7 — Tomasz Kalinowski (@kalinowski__) November 12, 2020

Czytaj więcej i zobacz kolejne nagrania: Policyjne prowokacje na Marszu Niepodległości. Tajniacy przyłapani na gorącym uczynku [WIDEO]