Nadchodzi sieć 6G. Chińczycy wystrzelili na orbitę pierwszego satelitę [VIDEO]

Sieć 5G dopiero w wielu krajach dopiero raczkuje, a Chińczycy już eksperymentują z technologią komunikacyjną 6G. Wystrzelili właśnie na orbitę testowego satelitę.

Choć specyfikacja techniczna 6G nie jest jeszcze znana, to eksperci zapowiadają ekstremalne prędkości sięgające nawet 1 terabajta na sekundę. Ma być do 100 razy szybsza od sieci 5G.

Chińczycy nie próżnują i w niedługim czasie planują stać się niekwestionowanym numerem jeden na świecie w dziedzinie technologii. Ich zdaniem realne jest wdrożenie sieci 6G już w latach 2027-28.

Za całym projektem stoją naukowcy z University of Electronic Science and Technology of China. Satelita została wystrzelona na orbitę w ośrodku kosmicznym Taiyuan.

Chiński rząd planuje budowę kilku konstelacji kosmicznego Internetu. Pod koniec dekady na orbicie ma się pojawić nawet 50 tysięcy urządzeń.

Sieć 6G budzi już spore kontrowersje, szczególnie wśród krytyków obecnie wdrażanej na szeroką skalę sieci 5G. Opracowywana przez chińczyków najnowsza superszybka technologia ma bazować na jeszcze wyższych częstotliwościach, stąd obawy niektórych, że będzie miała ona zgubny wpływ na ludzkość i zaowocuje masowymi zgonami.