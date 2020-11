Szczepionka na koronawirusa. Szokujące słowa! Dyrektor Pfizera to nowy Josef Mengele – sugeruje tabloid [FOTO]

Mengele, zwany również „Aniołem Śmierci”, został uznany za zbrodniarza wojennego. Podczas II wojny światowej na terenie Polski odpowiadał m.in. za kontrolę mieszkańców pod względem ich przydatności rasowej. W obozie Auschwitz-Birkenau tysiące ludzi posłał do komór gazowych. Słynął także z eksperymentów medycznych na Żydach i Romach.

To w kontekście tej ostatniej „działalności” grecka gazeta porównuje Alberta Bourla, dyrektora generalnego Pfizera, do Mengele. Zastanawia się, czy Bourla szczepionką na koronawirusa zamierza eksperymentować na ludziach, wstrzykując im „truciznę”.

„Makeleio” podaje, że Bourla jest Żydem greckiego pochodzenia, z zawodu weterynarzem. „Żydowski weterynarz wbije igłę! Odliczanie do obowiązkowych szczepień trwa” – pisze autor artykułu. Szczepionkę nazywa „trucizną”.

This outrageous antisemitic front page by the Greek tabloid Makeleio compares Pfizer CEO Albert Bourla with the Nazi Joseph Mengele, accusing Bourla, a Greek Jew, of wanting to conduct hideous experiments. pic.twitter.com/WR73OETdsD

