Lider Bayer Full odpowiada Kazikowi: Kto by chciał kupić płytę Kultu? Kto w ogóle pamięta ten zespół?

– Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy – tak Kult odpowiedział ministrowi Glińskiemu. Musiało to zaboleć lidera Bayer Full, bo postanowił zaatakować na antenie Polsat News kultowy zespół.

– Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. Dlaczego? Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? – zastanawiał się Sławomir Świerzyński. – Kultu? No ja bym może kupiła – odparła redaktorka prowadząca program. – Bayer Full sprzedał w Polsce 17,5 mln płyt, na fakturę, i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że nie chcemy waszych pieniędzy, to… Kto pamięta taki zespół jak Kult? – ripostował lider Bayer Full.

„W moim środowisku takiej muzyki się nie słucha”

– Ale serio pan teraz tak mówi? Pokolenia się wychowały na Kulcie, czy to nie jest obraźliwe dla kolegów artystów? – dopytywała dziennikarka Agnieszka Gozdyra. – Cieszę się bardzo. Ja się akurat obracam w zupełnie innym środowisku i towarzystwie i tego rodzaju muzyka tam nie jest w ogóle słuchana – uciął krótko muzyk disco-polo.

„3 tysiące na medyków to dużo”

– Chory w szpitalu też potrzebuje muzyki. My ten klimat muzyczny i artystyczny zapewniamy tym ludziom. To że ktoś dostał 500 tys., 700 tys., 2 miliony – jak chłopacy, Golce, to nie ma nic wspólnego. No po prostu takie są realia. Oni mają tak potężne koszty, ja mam takie koszty. Nagranie piosenki audio kosztuje 3 tys. zł, żeby można ją było zobaczyć, trzeba dołożyć kolejne 12 tys. zł. Mamy 15 tysięcy, a wy opowiadacie mi, że ktoś zarabia 2 tysiące. Zgoda, ja wiem, że to jest mało. Chciałbym, żeby wszyscy zarabiali po 5 po 10 tysięcy, życzę wam tego z całego serca. Ale na razie my muzycy nie zarabiamy nic – tłumaczył lider Bayer Full.

Świerzyński twierdzi, że 3 tys. dla medyków, to bardzo dużo. – Dla mnie to jest bardzo dużo, bo nie zarabiam nic, jestem na bezrobociu. Ja sobie poradzę, jestem z wykształcenia stroicielem, muzykiem, nauczycielem. Niestety pielęgniarzem już nie zostanę, bo jestem na to za stary – dodał.

Cóż, zespół Bayer Full dostał z Funduszu Wsparcia Kultury blisko 600 tys. złotych. To 200 razy więcej niż 3 tys.

„Wszyscy artyści, to prostytutki” – śpiewał kiedyś Kazik. Tak ot, niepowiązany cytat…

Źródło: Polsat News