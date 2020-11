Wielka operacja szczepienia Polaków? Kiedy minister Niedzielski mówił prawdę?

W perspektywie kilku, kilkunastu dni będziemy gotowi do przedstawienia całego procesu szczepień przeciw koronawirusowi – poinformował we wtorek na konferencji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział kilka dni temu, że planują zaszczepić „cała dorosłą populację Polaków”. Teraz powiedział o dobrowolności. Kiedy mówił prawdę?.

Dworczyk podkreślił, że obecnie pracuje zespół roboczy powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego, którego zadaniem jest opracowanie procesu logistycznego związanego z zaszczepieniem Polaków przeciw koronawirusowi.

„Jestem przekonany, że w perspektywie kilku, kilkunastu dni będziemy gotowi do precyzyjnego zaprezentowania całego procesu tej wielkiej operacji, żeby w krótkim czasie każdy chętny obywatel mógł się zaszczepić” – powiedział szef KPRM.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o możliwość dystrybucji szczepionek firmy Pfizer, odparł, że rząd jest w intensywnym procesie przygotowywania obywateli do masowego zaszczepienia.

Zapewniał, że nie będzie przymusu szczepienia, ale rząd będzie do tego namawiał. Niedzielski przywoływał warunki, w których musi być transportowana i przechowywana szczepionka, czyli temperaturę -70 lub -80 stopni Celsjusza.

„Jeśli opracujemy sieć punktów, w których będą się odbywały szczepienia, ale raczej pójdziemy w kierunku regionalnych centrów dystrybucji, to tutaj logistykę będzie zapewniał producent” – poinformował szef MZ.

Dodawał, że będzie można wykorzystać m.in. wojewódzkie struktury sanepidu i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

„Szczepionka nie wymaga już przed podaniem takich warunków, o których mówiłem, czyli -70 lub -80 stopni Celsjusza – tutaj już przez tydzień może to być w warunkach nieco lepszych trzymana, czyli przed podaniem można sobie pozwolić na transport w warunkach nieco mniej ekstremalnych” – powiedział Niedzielski.

Kiedy Niedzielski mówił prawdę?

W piątkowym wystąpieniu w „Gościu Wydarzeń” w Polsacie News Niedzielski oznajmił, że rząd planuje zaszczepić wszystkich dorosłych Polaków.

– Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Ten proces przygotowania nie będzie łatwy jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób – mówił Niedzielski.

Jak miałoby się to odbywać? – Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy – doprecyzował.

Kiedy minister Niedzielski mówił prawdę? W piątek, kiedy powiedział, że rząd chce wyszczepić wszystkich dorosłych, czy we wtorek kiedy mówił o dobrowolności?

Źródło: PAP NCzas.com