Konserwatywno-liberalna dziennikarka pozywa tzw. weryfikatorów informacji. „Aktywiści lewicy, którzy zamykają ci usta”

Według Daily Wire, Owens powiedziała, że ​​osoby weryfikujące fakty na Facebooku – zatrudniane do oznaczania tego, co uważają za dezinformację – atakują ją bezpodstawnie, a ich weryfikacja doprowadziła do demonetyzacji jej strony na Facebooku.

Owens udostępniła na Facebooku opinię lekarza na temat COVID-19 i przeciwdziałania mu, która nie szła z głównym nurtem. – Facebook dodał ostrzeżenie na moje konto i powiedział, że tylko informacje, z którymi się zgadzają, na temat COVID-19 … są do zaakceptowania – relacjonuje publicystka.

– Postanowiłem, że nie zamierzam się poddawać. Tzw. weryfikatorzy informacji, są aktywistami lewicy, którzy zamykają ci usta, jeżeli nie podoba im się to, co mówisz – twierdzi Owens.

– Nadszedł czas, aby zweryfikować weryfikatorów informacji – dodaje. – Zamierzam przeprowadzić akcję i pokazać, kim są ci frajerzy i dowiedzieć się, jaki jest ich związek z Facebookiem.

Owens uruchomiła już zbiórkę pieniędzy, a zebrane środki mają jej pomóc w walce z mediami społecznościowymi. – Odbiera się nam wolność. Media społecznościowe określają, co Amerykanie mogą, a czego nie mogą mówić, udostępniać, polubić i publikować. Wspieraj nasze wysiłki prawne w walce z osobami weryfikującymi fakty na Facebooku, konfrontując się z tymi, którzy ograniczają wolność słowa, myśli i wypowiedzi na całym świecie.

Owens udostępniła więcej informacji w filmie, który ukazał się w sieci na początku listopada. – OFICJALNIE pozywam ‚Weryfikatorów Faktów’, którzy są po prostu aktywistami – napisała na Twitterze. Jak podała w nagraniu jedną z osób weryfikujących informacje w USA jest wieloletni dziennikarz CNN.

Guess what?! I am OFFICIALLY suing the “Fact-Checkers” who are really just activists. https://t.co/nvLBLZaQEH https://t.co/UGbJzMrMk0

— Candace Owens (@RealCandaceO) November 6, 2020