Zasmarkana Lempart. Wulgarna feministka potraktowana gazem w czasie najazdu na Sejm [VIDEO]

Feministki ze Strajku Kobiet, które same siebie okreslają jako „wściekłe ku..y” postanowiły zrobić najazd na Sejm. Na czele motłochu szła wywrzaskując wulgarne hasła Marta Lempart.

Feministka wrzeszczała o „ku…ach”, „pier…”, ‚wyp…ć”- co tam tej prymitywnej i ordynarnej kobiecie do głowy przyszło.

Policjanci broniący Sejmu przed najazdem motłochu użyli gazu i zaczęli zatrzymywać co agresywniejsze osoby. Lempart zaczęła wrzeszczeć by je odbić. Chciała rozerwać policyjny kordon.

Sądziła, że ze względu na swoją wagę i tuszę może jej się to udać. Policjanci zareagowali prawidłowo. Agresywną, wulgarną kobietę potraktowali gazem.

Na filmach krążących w sieci widać zasmarkaną i zapłakana Lempart. jacyś ludzie z tłumu pocieszają ja i ocierają jej twarz z łez i smarków.

Ogromna agresja protestujących w stosunku do policji. Marta Lampart przez cały marsz apelowała o to. Chwilę przed "gazowaniem" tłumu przez napierający tłum krzyczała "krok do przodu".

Czy Marta Lempart powinna odpowiedzieć za podżeganie do naruszenia nietykalności policjantów? pic.twitter.com/lK2zEfxR4f

— Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 18, 2020