Zespół prawny Trumpa twierdzi, że ma świadków i dowody na oszustwa wyborcze. Giuliani: „Trump wygrał z dużym zapasem. Udowodnimy to” [VIDEO]

Podczas trwającej aż półtorej godziny konferencji prasowej zespół prawny Trumpa przedstawiał dowody na „ogromną liczbę” oszustw wyborczych.

– Mogę udowodnić, że wygrał (Trump – red.) Pensylwanię różnicą 300 000 głosów. Mogę udowodnić, że wygrał Michigan prawdopodobnie różnicą 50 000 głosów – oświadczył Giuliani.

Giuliani powiedział, że te stany potrzebują pełnych audytów i ponownego przeliczenia głosów. Dodał, że ponowne przeliczenie głosów w Georgii „nic nie znaczy”, ponieważ fałszywe karty do głosowania są nadal liczone.

Podczas konferencji prasowej Giuliani wskazywał nieprawidłowości wyborcze w Pensylwanii. Według niego to m.in. niedopuszczenie mężów zaufania do obserwacji, liczenia głosów, a także dorzucanie nielegalnych (fałszywych) kart do głosowania całymi workami.

Prawnik Trumpa wskazał także, że w Detroit (stan Michigan) świadkowie złożyli pod przysięgą (tzw. afidawity) zeznania, że byli szkoleni tak, by w komisjach wyborczych niczego nie sprawdzać, nie weryfikować tożsamości głosujących.

Inni członkowie komisji mieli wskazywać ludziom, jak głosować. Poza tym w niektórych obwodach głosowało więcej ludzi, niż tam mieszka.

Giuliani stwierdził, że gdyby odjąć nielegalne głosy w samym Detroit, już wystarczyłoby to do zwycięstwa Trumpa w tym stanie.

– Całą procedurę przeprowadzili w skorumpowanym mieście, a nie w republikańskich miejscach – powiedział.

Nieprawidłowości dopatrzono się także w stanie Wisconsin.

– W hrabstwie Milwaukee jest ponad 60 000 kart do głosowania, a w Madison 40 000, których, o ile wiemy, wcześniej nie zarejestrowano. Jeśli policzyć legalne głosy, Trump wygrał również w Wisconsin z drobnym marginesem – twierdzi.

“Why would you not allow inspections of those ballots? Because you knew you were going to use those ballots to catch Biden up” @RudyGiuliani @RSBNetwork pic.twitter.com/2Q8cusJlPc

— 🇺🇸Maggie VandenBerghe🇺🇸 (@FogCityMidge) November 19, 2020