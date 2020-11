Brytyjska policja ubogacona. Policjant z Bliskiego Wschodu oskarżony o wykorzystywanie dzieci

Policja w West Yorkshire była wychwalana za postępowe podejście i otwartość, ponieważ podjęła próbę rekrutacji funkcjonariuszy spośród mniejszości etnicznych. Jednym z nowych policjantów – który miał reprezentować mniejszości oraz działać na rzecz różnorodności – był Amjad Ditta. Radość nie trwała jednak długo. W 2019 roku mężczyzna został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci.

Pochodzący z Bliskiego Wschodu Amjad Ditta miał trafić do brytyjskiej policji jedynie ze względu na miejsce swojego urodzenia. Inicjatywa ubogacenia policji pojawiła się po tym, jak ówczesna premier Theresa May stwierdziła, że udział czarnych i Azjatów w policji jest niewystarczający. Progresywna różnorodność w tym przypadku okazała się jednak wyjątkowo zgubna i szkodliwa.

Pod koniec 2019 roku Amjad Ditta został bowiem oskarżony o wykorzystywanie seksualne trzech dziewczynek. Jego ofiary miały być w wieku od 13 do 16 lat. Oprócz niego oskarżono także 15 innych mężczyzn. Wszyscy pochodzą z Bliskiego Wschodu. Do przestępstw miało dochodzić pomiędzy 2006 a 2009 rokiem. Mężczyźni usłyszeli zarzuty gwałtu, wykorzystywania, handlu ludźmi i dostarczania dziewczynkom narkotyków.

Co więcej, policyjni przełożeni mieli przymykać oko na takie przestępstwa.

– Jak mogli znowu zrobić to setkom dzieci? Jak mogli wieczorem po zmianie przyjść do domu i zasnąć? Nigdy nie byliśmy postrzegani jako bezbronne dzieci, w ogóle ich to nie obchodziło – mówiła jedna z ofiar.

Sprawa Ditty została obecnie przesunięta ze względu na domniemaną pandemię.

