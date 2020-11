Teoria TEORII SPISKOWYCH na przykładzie „Wielkiego Terroru” i „Operacji Antypolskiej NKWD” [VIDEO]

Czym naprawdę jest teoria spiskowa? Dr Tomasz Sommer o kulisach wymordowania Polaków na Wschodzie.

Teorie spiskowe przeżywają renesans. Jednak nie taki na jaki zasługują.

Teorią spiskową zaczyna być nazywane wszystko, co nie jest w smak lewicowym ośrodkom polityczno-medialnym. W rzeczywistości teorie spiskowe są jednak ważnym elementem politycznej gry, które należy śledzić i weryfikować.

Sommer jako pierwszy historyk w Polsce kompleksowo opisał działania NKWD wymierzone w Polaków w latach 1937 – 1938, czyli Operację Antypolską. Ludobójstwo na Polakach i skala zbrodni na dwa lata przed wybuchem wojny dopiero po 80 latach została opisana.

W swoim felietonie dr Sommer wyjaśnił, że Rosjanie, aby uzasadnić wymordowanie Polaków wymyślili pretekst. A tym była działająca rzekomo w ZSRS Polska Organizacja Wojskowa.

– Jest faktem, że marszałek Piłsudski w czasie I wojny światowej stworzył POW. Jest też faktem, że ta organizacja miała funkcje wywiadowcze. Jest też faktem, że w okresie kończącym I wojną światową i w czasie wojny polsko-sowieckiej POW była obecna i w Moskwie i Kijowie i Mińsku i Odessie. Po czym ta organizacja została zniszczona, fala zdrad w roku 1920 spowodowała, że ludzie tej organizacji zostali wyłapani, w większości wymordowani. Ta organizacja zniknęła, jej nie było – wskazuje Sommer.

– Ale pamięć o tej organizacji trwała. W momencie gdy kurs wobec Polaków w Związku Sowieckim w okolicach roku 1931, czyli dziesięć lat po zakończeniu istnienia tej organizacji, się zaostrzył to sobie o niej przypomniano – dodaje.

W ten sposób Rosjanie z NKWD stworzyli na potrzeby wymordowania Polaków teorię, że są oni agentami POW. W ten sposób Rosjanie oskarżali nawet komunistów z Polski, że są oni agentami POW.

Mało tego, w wyniku przesłuchań i tortur pojmowani Polacy masowo „przyznawali się” do tego czego chcieli oprawcy – czyli do bycia członkami POW. A to dało NKWD pretekst do dalszych działań.

Jak wskazuje dr Sommer NKWD stworzyło koncepcję, według której 20 proc. Polaków na wschodzie to agenci POW, a pozostali zostali „bazą dla polskich szpiegów”. I w ten sposób NKWD mogło przystąpić do ludobójstwa.

Źródło: Tomasz Sommer Extra