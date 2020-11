„Ekonomiczne zabójstwo miejscowości turystycznych”. Mocny list burmistrza Karpacza do premiera Morawieckiego

Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o skumulowaniu ferii zimowych w jednym terminie rozjuszeni są wszyscy związani z branżą turystyczną. Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek wystosował apel do rządu.

Rząd zapowiedział, że ferie zimowe rozpoczną się 4, a zakończą 17 stycznia. Pierwotnie zaś pierwsze województwa miały rozpocząć ferie 16 stycznia, a ostatnie zakończyć je 28 lutego.

Co więcej, rząd zapowiedział, że w nowym terminie ferii może obowiązywać zakaz zorganizowanych wyjazdów, a Jarosław Gowin „dorzucił” jeszcze, że stoki narciarskie będą nieczynne.

Tymczasem miasta turystyczne od kilku dni przygotowywały się do sezonu zimowego i rozpoczęły naśnieżanie stoków. W przybliżeniu jeden dzień naśnieżania stoku o długości około 700 m to koszt blisko 20 tys. zł.

W branży turystycznej zawrzało. Niektórzy wciąż „liżą rany” po pierwszym lockdownie, w samej branży hotelarskiej pracę straciło już 38 proc. osób, a kolejne zapowiedzi rządowe nie dają żadnej nadziei.

W rządzie podobno rozważany był pomysł wydłużenia ferii zimowych. Tak jeszcze w piątek zapewniał wiceszef resortu Andrzej Gut-Mostowy. W sobotę premier ogłosił coś odwrotnego.

Włodarze miast apelują

Jako jeden z pierwszych głos zabrał burmistrz Zakopanego.

– Według mojej oceny to zbyt wczesna decyzja premiera. Mamy nadzieję, że do świąt sytuacja epidemiczna w Polsce się poprawi i jest jeszcze szansa na zmianę decyzji. W poniedziałek będę się konsultował z radą Zakopanego oraz z włodarzami ościennych gmin. Moją propozycją jest zwrócenie się z apelem, stanowiskiem do pana premiera i Rady Ministrów o to, żeby nie podejmować ostatecznej decyzji dotyczącej ferii zimowych w tej chwili i zastanowić się nad opcją wydłużenia ferii – mówił Leszek Dorula.

„Zaprezentowane pomysły napawają nas wielkim niepokojem, gdyż rzutują one w sposób skrajnie negatywny na całe miejscowości górskie żyjące z turystyki letniej i zimowej. Odbieram dziś wiele słów oburzenia od właścicieli wyciągów narciarskich, właścicieli hoteli, pensjonatów i kwater w domach prywatnych, szkół i serwisów narciarskich, pojedynczych instruktorów narciarstwa i snowboardu. Wszyscy stanęliśmy w obliczu klęski finansowej” – to z kolei oświadczenie burmistrza Szczyrku Antoniego Byrdy.

Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek pisze do premiera Mateusza Morawieckiego

Pismo do premiera Morawieckiego wystosował także burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.

„Jako samorządowcy zarządzający górskimi miejscowościami turystycznymi oraz jako przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców wyrażamy głębokie zaniepokojenie wobec wprowadzonego planu walki z pandemią na najbliższe miesiące. Uderza on w jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jaką jest turystyka, która i tak stoi już na granicy zapaści” – rozpoczyna.

Jęcek wskazuje, że miejscowości turystyczne zostały szczególnie doświadczone już podczas wiosennego lockdownu. Spowodowało to ogromne straty finansowe, co przełożyło się na brak inwestycji, działań kulturalnych i promocyjnych.

„Mimo dramatycznej sytuacji i radykalnie niższych dochodów z podatków nie zostaliśmy zwolnieni z wpłat do budżetu Państwa z tytułu tzw. „janosikowego” – zauważa.

„Wprowadzenie nowych obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania obiektów noclegowych i gastronomii, a obecnie zamknięcie stoków narciarskich oraz skumulowanie ferii w jednym terminie jest ekonomicznym zabójstwem tysięcy firm oraz miejscowości wypoczynkowych, które już dzisiaj znajdują się w stanie recesji. Jest zabójstwem dla tysięcy rodzin utrzymujących się z działalności w sektorze publicznym” – pisze Jęcek.

Burmistrz Karpacza zaapelował także, by szerokie konsultacje, o których na konferencjach prasowych zapewnia rząd, uwzględniały także stanowisko samorządów.

Apel miejscowości turystycznych w związku z ogłoszonym planem walki z pandemią

Cały list poniżej.

Źródła: PAP/nczas.com