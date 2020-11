Stalin nie wiedział o Zbrodni Katyńskiej? Bulwersująca „konferencja naukowa”

Polskie Radio podaje, że zorganizowana w Twerze „konferencja naukowa” oburzyła polską ambasadę w Moskwie. Podjęto tam bowiem próbę rewizji oficjalnego stanowiska Rosji w sprawie odpowiedzialności za Zbrodnię Katyńską. Środowiska związane z Kremlem usiłują zakłamywać historię.

Polska ambasada w Rosji wydała specjalny komunikat, w którym wskazała, że podczas „konferencji naukowej w Twerze zorganizowanej przez przychylne Kremlowi Rosyjskie Towarzystwo Wojenno-Historyczne pojawiły się wypowiedzi „dążące do zakłamywania faktów związanych ze Zbrodnią Katyńską”. Konferencja odbyła się w listopadzie 2020 roku i dotyczyła relacji polsko-rosyjskich.

„Ambasada RP w Moskwie z zaskoczeniem konstatuje fakt, że podczas konferencji dotyczącej relacji polsko-rosyjskich, która odbyła się na terenie obwodu twerskiego w listopadzie 2020 r. pojawiły się wypowiedzi dążące do zakłamania faktów związanych ze Zbrodnią Katyńską w Twerze i Miednoje. W naszej ocenie wersja historii propagowana podczas konferencji miała na celu zafałszowanie odpowiedzialności NKWD za Zbrodnię Katyńską w Miednoje oraz uwierzytelnienie stalinowskiej wersji mordu. Zaskakującym jest również fakt, że wydarzenie to uzyskało legitymizację oficjalnych przedstawicieli rosyjskiej Dumy, którzy byli uczestnikami konferencji” – czytamy w komunikacie ambasady.

„W naszej ocenie, wersja historii propagowana podczas konferencji miała na celu zafałszowanie odpowiedzialności NKWD oraz uwierzytelnienie stalinowskiej wersji mordu, która obarcza winą nazistowskie Niemcy” – stwierdzili polscy dyplomaci.

Polacy podkreślili, że „należy skierować wszystkie siły, by obronić prawdę historyczną o II Wojnie Światowej oraz przypominać odpowiedzialności NKWD za Zbrodnię Katyńską”.

Podczas „konferencji naukowej” obecni byli przedstawiciele rosyjskiej Dumy. Zapowiedzieli obalenie podjętej w 2010 roku uchwały o odpowiedzialności ZSRS za Zbrodnię Katyńską. Ponadto pracujący w Rosji polscy dziennikarze mieli otrzymać informację, z której wynika, że uczestnicy konferencji twierdzili, iż nie ma dowodów na to, że to z rozkazu Stalina NKWD zamordowano w Twerze 6 tys. polskich oficerów. Co więcej, negowano także sens istnienia w Twerze i Ostaszkowie tablic upamiętniających ofiary zbrodni.

Źródło: polskieradio24.pl/gov.pl