Temat szczepionki na koronawirusa elektryzuje społeczeństwo. Rząd otrzymał 18 konkretnych pytań i… odpowiedział tak, że nie rozwiał żadnej z wątpliwości.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dwa tygodnie temu, że chciałby zaszczepić przeciwko Covid-19 wszystkich dorosłych Polaków. Jak wynika z różnych sondaży, około połowa badanych nie chce się szczepić.

Choć Niedzielski oficjalnie zapowiada, że szczepienia będą dobrowolne, to ostatnio dodał, że rząd zakontraktował już dawki niezbędne do zaszczepienia wszystkich Polaków.

– My już mamy podpisane kontrakty na ponad 30 milionów nawet nie dawek, tylko osób, które są do zaszczepienia – powiedział Niedzielski w radiu RMF FM.

Proces wprowadzania szczepionki na rynek

Wątpliwości wobec szczepionki budzi przede wszystkim fakt, że powstała ona zaskakująco szybko. Proces opracowania nowej szczepionki zależy oczywiście od wielu czynników, ale zazwyczaj trwa kilka, a czasami kilkanaście lat. Teraz mamy szczepionkę w niecały rok.

„Przed wprowadzeniem na rynek, każda seria szczepionki jest dodatkowo poddawana badaniom jakościowym przez niezależne od producenta państwowe laboratorium kontroli jakości” – głosi komunikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Sam proces dopuszczenia do obrotu (czyli po przejściu wszystkich faz klinicznych badań) powinien trwać minimum 210 dni.

W przypadku Covid-19 zastosowano specjalne, przyspieszone procedury każdego z procesów. Największe koncerny są w trakcie trzeciej, ostatniej, ale i w teorii najdłuższej fazy badań nad szczepionką. Wciąż jej oficjalnie nie ma, ale zaczęła się już medialna dystrybucja.

„Przed wprowadzeniem na rynek, każda seria szczepionki jest dodatkowo poddawana badaniom jakościowym przez niezależne od producenta państwowe laboratorium kontroli jakości” – to kolejne zapewnienia PZH.

Rząd liczy, że będzie dostępna dla polskich obywateli po feriach zimowych – w drugiej połowie stycznia. W pierwszej kolejności zaszczepieni mieliby być medycy, służby mundurowe oraz osoby z wysokiego ryzyka.

Pytania i… uniki rządu?

Justyna Socha, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, zadała rządowi 18 pytań dotyczących bezpieczeństwa masowych szczepień na Covid-19.

– Uznaliśmy, że skoro pan premier często wypowiada się o szczepionkach, powołując się na informacje producenta, wypowiada się z dużą pewnością siebie, to musi mieć jakieś podstawy. Stąd nasze pytania także do premiera – mówi w rozmowie z nczas.com Socha. Równocześnie pytania skierowano do ministerstwa zdrowia.

Wśród pytań są zarówno te ogólne, jak to, z jakim koncernem podpisano umowę na dostawę do Polski szczepionki, jak i bardziej szczegółowe – na przykład, czy szczepionki wykorzystują technologię informacyjnego RNA i mRNA.

„W odpowiedzi na poniższy wniosek (18 pytań – red.) informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest właściwa w przedmiotowej sprawie i nie posiada wnioskowanych informacji. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty będące w posiadaniu wnioskowanych informacji. Tym samym, organ nie dysponując daną informacją publiczną nie może jej udostępnić” – odpowiedziano w imieniu szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Jednocześnie zauważam, że orzecznictwo do ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje między innymi, iż „wnioskiem o udzielenie informacji publicznej może być objęte pytanie o określony stan istniejący na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek taki nie może zmierzać do inicjowania działań. Informacja ma charakter informacji publicznej, jeśli jest to informacja istniejąca i będąca w posiadaniu organu” – dodaje KPRM w oficjalnej odpowiedzi (imię i nazwisko sygnatariuszki do informacji redakcji).

Socha komentuje odpowiedź rządu

Tak rząd odpowiedział zbiorczo na wszystkie 18 pytań. W skrócie: kancelaria premiera nie ma takich informacji.

– Wynika z tego, że na żadne z pytań kancelaria nie zna odpowiedzi. To jest bezczelne, taki brak odpowiedzi. Przynajmniej na niektóre z tych pytań powinniśmy uzyskać odpowiedź… chociażby treść umowy, jaką podpisał polski rząd. Kancelaria premiera chyba wie, z kim ją zawarła i powinna udostępnić informację na ten temat – wskazuje w rozmowie z nami Socha.

– Wygląda na to, że kupujemy kota w worku. Szczepionka, która jeszcze nie została zarejestrowana, nad którą trwają wciąż badania kliniczne, a producent Pfizera deklaruje, że skończą się dopiero w 2022 roku, a tutaj słyszymy, że już w styczniu mają rozpocząć się pierwsze szczepienia. Nie można tego inaczej określić, jak eksperymentem – uważa.

Interpelację w tej sprawie do ministerstwa zdrowia złożył także poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Na razie bez odpowiedzi, ale ustawowy termin na odpowiedź jeszcze nie minął.

Pytania Stowarzyszenia STOP NOP dotyczące bezpieczeństwa masowych szczepień

