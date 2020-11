Ojciec irańskiego programu nuklearnego zamordowany. Teheran zapowiada zemstę. Podejrzany Izrael

Ojciec irańskiego programu atomowego Mohsen Fakhrizadeh zginął w zamachu. Teheran oskarża Izrael i zapowiada zemstę.

Irański naukowiec nuklearny Mohsen Fakhrizadeh został zamordowany w Damavand, na wschód od Teheranu – podały w piątek popołudniu lokalne irańskie media.

Fakhrizadeh był starszym oficerem IRGC i kierował irańskim projektem broni jądrowej.

Był profesorem fizyki na Uniwersytecie Imama Husseina w Teheranie i byłym szefem irańskiego Centrum Badań Fizyki (PHRC).

#BREAKING Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran pic.twitter.com/28n1GhKShe — Reza Khaasteh (@Reza_Khaasteh) November 27, 2020

Organizacja Iran Atomic Energy zaprzeczyła doniesieniom, podając, że nie doszło do żadnego incydentu z udziałem naukowców zajmujących się energią jądrową – podała agencja ISNA News.

Jednak chwilę później informację o śmierci naukowca oficjalnie podała irańska agencja informacyjna.

محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان، عصر امروز جمعه در آبسرد دماوند ترور شد. pic.twitter.com/3WRtukxW3z — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) November 27, 2020

Teheran o śmierć ojca irańskiego programu nuklearnego obwinia Izrael i zapowiada zemstę.

„Uderzymy jak grom w zabójców tego uciskanego męczennika i sprawimy, że pożałują swojego czynu” – napisał na Twitterze Hossein Dehghan, doradca wojskowy irańskiego najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego.

„Terroryści zamordowali dziś wybitnego irańskiego naukowca. To tchórzostwo – z poważnym wskazaniem na rolę Izraela – pokazuje rozpaczliwe podżeganie do wojny. Iran wzywa społeczność międzynarodową – a zwłaszcza UE – do zaprzestania ich haniebnych podwójnych standardów i potępienia tego aktu państwowego terroru” – napisał z kolei irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror. — Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020

W nietypowy sposób, bo retweetując post izraelskiego dziennikarza i publicysty Yossi’ego Melmana, głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

„Według doniesień z Iranu Mohsen Fakhrizadeh został zamordowany w Damavand na wschód od Teheranu. Był szefem tajnego programu wojskowego Iranu, był przez wiele lat poszukiwany przez Mosad. Jego śmierć jest dla Iranu poważnym ciosem psychologicznym” – brzmi wpis dziennikarza, udostępniony przez przywódcę USA.

W 2018 roku premier Benjamin Netanjahu powiedział: „pamiętajcie to nazwisko”. Te słowa padły po tym jak ogłosił, że Mossad uzyskał 100 tys. akt z tajnych archiwów nuklearnych Iranu.

Pliki odzyskane przez Mossad dotyczyły tajnego irańskiego programu nuklearnego o nazwie Projekt Amad, który był rozwijany w latach 1999-2003. Projektem kierował właśnie Fakhrizadeh. Kiedy Iran przystąpił do porozumienia nuklearnego w 2015 roku, zaprzeczył istnieniu takiego programu.

„W 2003 roku Iran został zmuszony do odłożenia Projektu Amad, ale nie swoich ambicji nuklearnych. Podzielił swój program na jawny i tajny, który kontynuował prace jądrowe pod pretekstem rozwoju nauki” – powiedział wówczas Netanjahu.