Płacz i zgrzytanie zębów w obozie postępowców. Chcą zablokować książkę Jordana Petersona. „Transfob i ikona białej supremacji”

Wydawnictwo Penguin Random House postanowiło wydać najnowszą książkę Jordana Petersona. Tymczasem postępowi pracownicy wydawnictwa buntują się przeciwko takiej decyzji i piszą anonimowe skargi.

Książka „Beyond Order: 12 More Rules for Life” Jordana Petersona ma się ukazać w marcu 2021 roku. To kontynuacja bestsellera „12 życiowych zasad”. Najnowsza pozycja ma być wydana nakładem Portfolio w USA oraz Penguin Press w Wielkiej Brytanii. Są to podmioty należące do imperium Penguin Random House.

Czterech „anonimowych pracowników” Penguin Random House w rozmowie z VICE World News żaliło się, że podczas poniedziałkowego spotkania kierownictwo broniło swojej decyzji o wydaniu książki Petersona. Pracownicy jednak zgłaszali swoje „obawy” dotyczące publikowania „popularnego w kręgach skrajnej prawicy” psychologa.

– Jest ikoną mowy nienawiści i transfobii, a fakt, że jest ikoną białej supremacji, niezależnie od treści tej książki, nie jestem dumny z pracy w firmie, która go wydaje – żalił się jeden z anonimowych pracowników, należący do społeczności LGBT. Przypomnijmy, że Jordan Peterson odmówił stosowania genderowych form zaimków, co wywołało wielkie oburzenie na Uniwersytecie w Toronto, gdzie wykładał.

Inny z pracowników twierdził, że „ludzie płakali na spotkaniu i mówili, jak Jordan Peterson wpłynął na ich życie”. Psycholog kliniczny, który zachęca do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, walczy z neomarksizmem i poprawnością polityczną, miał bowiem „zradykalizować” ojca jednego z pracowników. Inny płakał nad losem swojego niebinarnego przyjaciela po wydaniu kolejnej książki Petersona.

– Firma od czerwca robi te wszystkie antyrasistowskie i sojusznicze rzeczy, a publikacja książki Petersona jest całkowicie temu przeciwna. Po prostu sprawia, że wszystkie dotychczasowe wysiłki wydają się całkowicie performatywne – oburzał się anonimowy pracownik.

Trzeci z rozmówców VICE stwierdził natomiast, że komisja ds. Różnorodności i Inkluzywności dostała co najmniej 70 wiadomości – również anonimowych – na temat najnowszej pozycji Petersona. Publikację książki ma popierać „tylko kilka osób”. Penguin Random House Canada oświadczył, że jest otwarty na opinie swoich pracowników.

Źródło: vice.com