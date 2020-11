Nowy-stary program socjalny rządu: 454+

Polska od wielu miesięcy ma jeden z najwyższych wskaźników inflacji w Europie. Oznacza to, że pieniądze tracą wartości znacznie szybciej niż w pozostałej części Starego Kontynentu. Jak to się ma w praktyce, na przykładzie sztandarowego programu PiS-u, czyli 500+?

Z danych Eurostatu wynika, że inflacja w Polsce jest 10-krotnie wyższa niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. Od kilku lat jest tylko drożej i drożej.

Po ponad czterech latach od wprowadzenia programu 500 zł na dziecko, kwota ta jest już warta zdecydowanie mniej.

Po pierwszym roku obowiązywania programu wartość 500 zł spadła do 490 zł. Po kolejnych dwóch do 471 zł. Dziś 500 zł z kwietnia 2016 roku warte jest już zaledwie 454 zł – wylicza money.pl.

Oznacza to, że inflacja przez cztery lata „zjadła” prawie 50 zł. W ciągu czterech lat inflacja wyniosła ok. 9 proc. Jeśli ktoś przez ten czas odkładał pieniądze do „skarpety”, ma ich teraz, realnie, o te 9 proc. mniej.

Prognozy ekonomistów nie są optymistyczne. Ceny w Polsce nadal będą rosnąć i wciąż będziemy w czołówce niechlubnego rankingu z najwyższą inflacją.

NBP szacuje, że w przyszłym roku wzrost cen nieco wyhamuje, ale wciąż będzie utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie (2,6 proc.). Oznacza to, że za rok o tej porze 500 zł z 2016 roku będzie już warte 441 zł.

A jeśli średnio ceny będą rosnąć w takim tempie, jak w ostatnim czasie, to za dekadę świadczenie 500+ realnie warte będzie już jedynie 338 zł.

Źródło: money.pl