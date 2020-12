Wiceminister zdrowia: „Jesteśmy gotowi do szczepienia Polaków. Jutro na konferencji będą ogłoszone szczegóły”

Kiedy pojawi się szczepionka, wówczas natychmiast przystąpimy do szczepienia Polaków – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapowiedział, że w środę minister zdrowia ogłosi stan przygotowań logistycznych do tego przedsięwzięcia.

Na antenie TVP Info wiceszef resortu zdrowia pytany był we wtorek o wprowadzony w Polsce nowy system komunikowania o testowaniu.

„W tej chwili wszystko jest transparentne” – oświadczył Kraska. Wyjaśnił, że wszystko zostało maksymalnie uproszczone. Wyniki wpisywane do systemu EWP natychmiast trafiają na nasze strony, gdzie są dostępne dla szerszego odbiorcy – powiedział wiceminister. Zwrócił jednocześnie uwagę, że wcześniej wyniki były wpisywane z pewnym opóźnieniem.

Na pytanie o notowany w ostatnich dniach duży spadek w liczbie wykonywanych testów w kraju, Kraska odpowiedział, że wiele osób mimo choroby nie decyduje się na testowanie.

„Mamy poniżej 10 tys. wyników pozytywnych, co może cieszyć. Z drugiej strony, dochodzą do nas niepokojące sygnały, że Polacy nie chcą się testować. Boją się, że wynik dodatni skomplikuje im życie, bo muszą pójść na izolację a ich rodzina musi być w kwarantannie” – powiedział wiceszef resortu zdrowia.

„W tej chwili obok testów genetycznych mamy do dyspozycji szybkie testy antygenowe, które praktycznie są wszędzie dostępne, włącznie z lekarzami POZ. Po 15 minutach mamy już wynik. Wiemy wówczas, czy jesteśmy zdrowi, czy zakażeni. Dlatego korzystajmy z tej możliwości w szpitalach, na izbach przyjęć w nocnej pomocy lekarskiej, u lekarza rodzinnego” – zaapelował wiceminister.

Zaznaczył, że wyniki pozytywne zarówno z testów genetycznych, jak i antygenowych są uwzględnianie w raportowanych codziennie danych.

Na pytanie, czy po feriach dzieci wrócą do szkół na naukę stacjonarną, Kraska odpowiedział, że zbyt wcześnie, aby o tym mówić.

„Trudno przewidzieć. Różne modele matematyczne różnie pokazują. Ja nie przywiązywałbym do tego dużej wagi, ponieważ śledząc od wielu miesięcy matematyczne rozwiązania, okazuje się, że one nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością” – powiedział wiceminister zdrowia.

Kraska odniósł się także do kwestii szczepionek. „Jesteśmy gotowi do uruchomienia szczepienia Polaków. Myślę, że jutro na konferencji prasowej będzie ogłoszone, jak jesteśmy do tego przygotowani od strony logistycznej. Chcemy zaszczepić jak najwięcej Polaków, więc kiedy pojawi się szczepionka, wówczas natychmiast przystąpimy do szczepienia” – powiedział.

(PAP)