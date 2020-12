Kolejna wielka homo afera w Unii. Pedofil gwałciciel kochankiem posła do Parlamentu Europejskiego

Fredrick Federley, szwedzki poseł da Parlamentu Europejskiego wycofuje się z polityki po tym jak okazało się, że jego były kochanek jest pedofilem. To kolejna homo afera, która ma miejsce wśród brukselskich elit.

Federley, europoseł szwedzkiej Partii Centrum o swym wycofaniu się z polityki poinformował na Facebooku. „Na wielu stronach pojawiła się informacja, że osoba, z którą wcześniej byłem bardzo związany została skazana za bardzo poważne przestępstwa. Niestety to prawda” – napisał szwedzki poseł homoseksualista. – Przestępstwa które popełnił są straszne, nie do opisania i niewybaczalne – oznajmił Federley w rozmowie z dziennikiem „Expressen”.

Według gazety, były kochanek europosła został skazany za 22 gwałty i napaści seksualne na dzieci. Doszło do nich w latach 2013 i 2014. Został również uznany winnym 38 zarzutów przestępstw związanych z pornografią dziecięcą i 6 zarzutów molestowania seksualnego.

42-letni Ferley jest wiceprzewodniczącym liberalnej frakcji „Odnowa Europy”, której szefem jest Guy Verhofstadt.

– Oczywiście, traktujemy to bardzo poważnie. Zbrodnie, za które ta osoba została skazana są naprawdę ohydne. Fredrick Federley od jakiegoś czasu czuje się źle, a ostatnio to samopoczucie nasiliło się – powiedział sekretarz szwedzkiej Partii Centrum, Michael Arthursson. Dodał również, że Federley szukał pomocy psychologicznej i wystąpił o zwolnienie lekarskie. Nie jest jasne, czy szwedzki polityk był w związku z pedofilem w czasie gdy ten dokonywał swych ohydnych przestępstw na dzieciach. Wiadomo, że kochankowie rozstali się praktycznie dopiero teraz. Szefostwo szwedzkiej partii twierdzi, ze nie wiedziało kto był kochankiem Federley’a.

Sam Federley nie będzie brał udziału w pracach Parlamentu Europejskiego, ale i tak podatnicy będą mu płacić. Właśnie załatwia sobie zwolnienie lekarskie.

To kolejna afera z udziałem homoseksualistów z unijnych elit. W weekend policja w Brukseli zrobiła nalot na bar dla homoseksualistów z powodu nielegalnej, ze względu na pandemię, imprezy. Okazało się, że ta impreza to orgia. Gdy policjanci weszli do baru zastali 25 zbiorowo kopulujących homoseksualistów. Jeden z nich próbował uciekać przez okno.

Okazało się, że to Jozsef Szajer poseł do Parlamentu Europejskiego węgierskiej partii Fidesz. W orgii udział mieli brać też dyplomaci. Nie wiadomo jednak o kogo chodzi.