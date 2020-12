Tak kończy się socjalizm. 96 procent Wenezuelczyków pogrążonych w ubóstwie

Tak niestety kończy się socjalizm, który w Wenezueli przybrał skrajną formę. Według najnowszych badań aż 96 procent mieszkańców tego południowoamerykańskiego kraju pogrążonych jest w ubóstwie.

Wenezuela – kraj położony na żyle złota, czyli ropie, mimo swego naturalnego bogactwa pogrąża się w coraz większej biedzie. To efekt rozpoczętego lata temu procesu budowania prawdziwego socjalizmu, który tym razem miał dać inny efekt.

Wielowymiarowe ubóstwo

Badanie warunków życia 2019-2020 (ENCOVI), przeprowadzone przez naukowców z Andres Bello Catholic University (UCAB), pokazało, że wskaźniki ubóstwa w Wenezueli wzrosły w 2019 roku i są nieporównywalnie wyższe w stosunku do innych państw regionu.

Krajowy eksport ropy spadł do poziomu najniższego od 75 lat, natomiast wskaźniki ubóstwa poszybowały w górę. Według badania aż 64,8 procent gospodarstw domowych doświadczyło „wielowymiarowego ubóstwa”.

Chodzi tu nie tylko o kwestie finansowe, ale także możliwość dostępu do jedzenia, wody, edukacji czy innych usług publicznych. To wzrost aż o 13,8 p.p. w porównaniu do wyników z badania w 2018 roku.

96 procent żyje w biedzie

Badanie wykazało jeszcze bardziej katastrofalne wyniki, jeżeli chodzi o wskaźnik ubóstwa mierzony jedynie poprzez poziom dochodów. Wobec takiego podejścia aż 96 procent mieszkańców Wenezueli żyje w biedzie.

Wenezuela od lat zmierzała w kierunku „prawdziwego socjalizmu”, co doprowadziło kraj do pogrążenia się w głębokim kryzysie gospodarczym. Szalejąca inflacja pożarła oszczędności obywateli i wywindowała ceny produktów tak, że wkrótce zabrakło nawet tych pierwszej potrzeby. Spadły również dochody Wenezuelczyków.

Obecnie „przeciętny Wenezuelczyk” zarabia jedynie 72 centy w przeliczeniu na dolary amerykańskie. W związku z szalejącą inflacją w kraju coraz popularniejsze staje się inwestowanie w kryptowaluty, jednak i na nich już położył swą łapę pazerny rząd.