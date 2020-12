Ocieplanie wizerunku szczepionki. Byli prezydenci USA zaszczepią się na koronawirusa przed kamerami

Byli prezydenci USA Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton wyrazili gotowość do zaszczepienia się przeciw Covid-19 przed kamerami w celu promocji szczepień – poinformowała w czwartek CNN.

Jak podała ta stacja telewizyjna, współpracownicy Busha zwrócili się do działającego przy Białym Domu zespołu ekspertów ds. pandemii z pytaniem, jak były prezydent mógłby przyczynić się do popularyzacji szczepień przeciwko koronawirusowi.

Zaproponowali przy tym, że Bush mógłby otrzymać zastrzyk przed kamerami.

„Oczywiście, najpierw szczepionka musi zostać uznana ze bezpieczną i zostać podana priorytetowym grupom. Potem prezydent Bush stanie w kolejce po swoją szczepionkę i chętnie zrobi to przed kamerą” – powiedział Freddy Ford, główny doradca byłego prezydenta.

Podobną gotowość zadeklarowali także Clinton i Obama zaznaczając, że zrobią to tylko, kiedy przyjdzie na nich kolej zgodnie z zaleceniami władz.

„Pracowałem z doktorem Anthonym Faucim, i jeśli Anthony Fauci powie mi, że ta szczepionka jest bezpieczna i ochroni mnie przed zakażeniem, absolutnie ją wezmę” – powiedział Obama w wywiadzie radiowym, odnosząc się do ekspertyzy najbardziej znanego z ekspertów doradzających Białemu Domowi.

„Być może zrobię to w TV albo sfilmuję, żeby ludzie wiedzieli, że ufam nauce” – zadeklarował Obama.

Pierwsze szczepienia z użyciem szczepionek koncernów Pfizer i BioNTech oraz Moderny spodziewane są jeszcze w grudniu, jednak dotyczyć one będą priorytetowych grup – medyków i seniorów.

