Awantura w TVP Info! Sośnierz OSTRO do poseł Lewicy: „Pani nie ma potencjału intelektualnego do takiej dyskusji” [WIDEO]

Dobromir Sośnierz z Konfederacji starł się na antenie TVP Info z Karoliną Pawliczak z Lewicy.

Sośnierz podawał przykłady, że chuligani są także w gronie protestujących spod znaku „Strajku Kobiet”.

Dla Pawliczak taka prawda była nie do przyjęcia, więc postanowiła przerwać Sośnierzowi i wtrącić swoje trzy grosze. To zdenerwowało Sośnierza.

Cała „debata” odbywała się on-line. Głos dociera w takich sytuacjach z minimalnym opóźnieniem, co dodatkowo nie ułatwia rozmowy w momencie, gdy się wchodzi w pół zdania.

– Pani przestanie się wtrącać, to jest naprawdę denerwujące. Nie dość, że takie pierdoły pani opowiada, to jeszcze przerywa wszystkim (…) Zaczyna pani program od pouczenia prowadzącego, żeby pani nie przerywał, a wszystkim po kolei się pani wcina. Po prostu nie da się z panią dyskutować. To jest kompletnie nieznośne – powiedział podminowany Sośnierz.

– Ja nie mam ochoty z panem dyskutować – odpowiedziała Pawliczak.

– Nie mamy o czym dyskutować, bo pani nie ma potencjału intelektualnego do takiej dyskusji – zripostował Sośnierz.

Pod koniec awantury mówiły już trzy osoby w jednym momencie, bo do dyskusji włączył się także prowadzący Adrian Klarenbach. Zrobiło się dość niezręcznie nawet jak na „standardy” telewizyjne.