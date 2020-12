Niedzielski chce szczepić MILION Polaków miesięcznie! Podał też datę powrotu do „normalności”

Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził, że chce szczepić około miliona Polaków miesięcznie. Zaznaczył również, że „w okolicach” wakacji – przy optymistycznym wariancie – „będziemy mogli zacząć normalnie funkcjonować”. Pozostaje tylko pytanie czy będzie to tzw. nowa normalność.

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia odniósł się do pytania o to, kiedy można spodziewać się końca epidemii i czy szczepionka będzie miała z tym związek. Podkreślał, że producent deklaruje skuteczność na poziomie 95 proc., podczas gdy szczepionka przeciwko grypie ma najwyżej 60 proc. – To już pokazuje, że mamy do czynienia z innowacyjną, nowoczesną i przede wszystkim skuteczną technologią. Im wyższy jest ten parametr, tym mniejszą część populacji trzeba zaszczepić, żebyśmy mogli pandemię sprowadzić do zwykłego zachorowania, które oczywiście będzie funkcjonowało w naszym otoczeniu, ale już nie będzie generowało chaosu i sytuacji kryzysowej, z którą mamy do czynienia przez ostatnie ponad już pół roku – twierdził Niedzielski.

Według ministra zdrowia akcja wyszczepiania Polaków ma się zacząć na przełomie stycznia i lutego. – Jeżeli wyszczepienie dwoma dawkami oznacza konieczność powtórzenia tego zabiegu 3 do 4 czterech tygodni po pierwszej dawce, to można przyjąć, przy takim tempie, że będziemy szczepili milion osób miesięcznie, co wydaje się też optymistycznym na początku założeniem, że pewnie gdzieś w okolicach wakacji będziemy mieli coraz bardziej komfortową sytuację – mówił.

Niedzielski zaznaczył, że tempo wyszczepienia będzie zależne m.in. od tego, ile osób i jak szybko będzie się zgłaszać. – Myślę, że sytuacja powinna w okolicach wakacji się na tyle uspokoić, że będziemy po prostu mogli zacząć normalnie funkcjonować – mówił.

To już kolejna „marchewka”, jaką Polakom rzuca minister Niedzielski. Wcześniej szef resortu zdrowia oświadczył, że zaszczepieni będą mogli korzystać z „pakietu udogodnień”. Stwierdził też, że „osoby zaszczepione będą mogły nie podlegać wybranym obostrzeniom”.

Do wyszczepienia odniósł się także główny doradca premiera, prof. Andrzej Horban. – My nie wyeliminujemy w ten sposób zupełnie wirusa ze środowiska. Jesteśmy w stanie tylko znacznie zmniejszyć transmisję tego wirusa i spowodować, że będzie chorowała bardzo niewielka liczba osób i bardzo niewielka liczba osób będzie umierała – podkreślił lekarz.

Źródła: PAP/nczas.com