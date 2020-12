Trzaskowskiego walki z kierowcami ciąg dalszy. Naziemne przejścia przy rondzie Dmowskiego

Już w 2017 roku stołeczny ratusz informował o planowanej przebudowie ronda Dmowskiego. Pod uwagę brano naziemne przejścia dla pieszych w samym centrum Warszawy. Rozpisano przetargi na koncepcję nowego zagospodarowania skrzyżowania Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. „Uspokojenie ruchu” na jednym z najważniejszych skrzyżowań w stolicy wciąż jednak nie trafiło do kosza. Wręcz przeciwnie, niedługo ruszy przebudowa. To tylko jeden z warszawskich pomysłów Trzaskowskiego.

W piątek oddana do użytku została zwężona aleja Jana Pawła II.

Od tej pory, zamiast licznie przejeżdżających tamtędy zazwyczaj kierowców, priorytet ma zieleń, rowerzyści i piesi.

Al. Jana Pawła II od Ronda Czterdziestolatka po Rondo ONZ przeszła wielką metamorfozę. Jest więcej zieleni, wygodne trasy dla rowerów i nowe naziemne przejścia dla pieszych. Jest bezpieczniej, jest bardziej dostępnie i zielono. #SpełniamyObietnice – budujemy #NoweCentrumWarszawy!

Internauci próbowali uświadomić Rafałowi Trzaskowskiemu, że gdy skończy się domniemana pandemia, zwężenie ulic w centrum spowoduje jeszcze większe korki niż dotychczas. A to z kolei pogorszy jakość powietrza – i nie pomogą nowo zasadzone drzewka wzdłuż ścieżek rowerowych.

Rafał Trzaskowski ponowił także obietnicę utworzenia naziemnych przejść dla pieszych w obrębie ronda Dmowskiego. Jak się okazuje, projekt już został zatwierdzony.

Ostatecznie przejścia dla pieszych umiejscowiono około 150-200 metrów od ronda, przy kolejnych przecznicach Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku.

🏙 Kolejna ważna wiadomość dla centrum Warszawy ❗ Mamy zatwierdzony projekt przejść dla pieszych na rondzie Dmowskiego.

🔄 Wokół ronda wyznaczymy cztery zebry na wysokości ulic: Widok, Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Parkingowej. Realizacja prac jest planowana w przyszłym roku.

Miejski aktywista Jan Mencwel żalił się, że przejść nie wytyczono bliżej ronda.

W sumie nie wiem po co to piszę, bo i tak Soszyński zablokuje i żadnych przejść nie będzie, ale to co pokazujecie to nie są przejścia na rondzie Dmowskiego. Żeby wam ułatwić zaznaczyłem wam rondo czerwonym kółeczkiem.

„Przejścia będą, projekt jest zatwierdzony. Proponujemy zajrzeć na rondo kiedyś, zobaczy Pan że na samym rondzie zebry nie ma gdzie wyznaczyć. Da się dopiero jeżeli rondo się zlikwiduje – ale to dopiero przy remoncie tunelu PKP” – zapowiedział warszawski ZDM.

– Tak jak zapowiadałem, mamy wszystkie uzgodnienia co do pasów na rondzie Dmowskiego, więc miejmy nadzieję, że te prace zaczną się jak najszybciej, że będzie przetarg i będziemy mogli doprowadzić do tego, że rondo Dmowskiego będzie wyglądało jak rondo Czterdziestolatka – oświadczył Trzaskowski.

„Zaskakuje że projekt tak niedorzeczny jak zakorkowanie najważniejszego skrzyżowania w mieście zamiast trafić do kosza jest poważnie rozważany i co gorsza istnieje groźba jego realizacji.

Jeśli faktycznie do tego dojdzie, winni za niegospodarność powinni iść za kratki” – skwitował Jacek W. Bartyzel.

Zaskakuje że projekt tak niedorzeczny jak zakorkowanie najważniejszego skrzyżowania w mieście zamiast trafić do kosza jest poważnie rozważany i co gorsza istnieje groźba jego realizacji. Jeśli faktycznie do tego dojdzie, winni za niegospodarność powinni iść za kratki.

