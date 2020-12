Ziemkiewicz komentuje głośne słowa o. Rydzyka: „Myśli w kategoriach korporacji zawodowej” [VIDEO]

Rafał Ziemkiewicz w najnowszym videoblogu odniósł się do postaci ojca Tadeusza Rydzyka. Zwrócił uwagę zarówno na jego zalety, jak i wady.

O. Rydzyk w trakcie Mszy Świętej z okazji 29. urodzin Radia Maryja powiedział kilka zdań, które odbiły się szerokim echem w mediach.

Redemptorysta odniósł się m.in. do osoby biskupa Edwarda Janiaka, który niedawno złożył rezygnację – przyjętą przez papieża Franciszka. Duchowny podejrzewany jest o tuszowanie pedofilii w Kościele.

Czytaj także: Biskup Janiak odsunięty przez papieża Franciszka. W tle wiele kontrowersji

Rydzyk bronił hierarchy, sugerował, że został rozszarpany przez media przy biernej postawie katolików. Nazwał bpa Janiaka nawet „współczesnym męczennikiem mediów”.

Zarzucił też wiernym, że swoją wiedzę opierają na „filmidłach” (nie powiedział tego wprost, ale najprawdopodobniej nawiązywał do filmów dokumentalnych braci Sekielskich).

– Katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą odpowiedzialni za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła. Jeszcze niektórzy to nazywają „dokument” – mówił.

– Zwróćmy uwagę na to, co mówią, i nie dajmy się. Nie dajmy się. I w Kościele się nie dajmy. To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – wzywał Rydzyk.

W Mszy Świętej uczestniczyli politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Po powyższych wypowiedziach o. Rydzyka bili brawo, co zwyczajowo oznacza, że akceptowali jego retorykę.

Ziemkiewicz komentuje słowa o. Rydzyka

Do słów założyciela Radia Maryja i Telewizji TRWAM odniósł się publicysta Rafał Ziemkiewicz. Zarzucił redemptoryście, że broni Kościoła za wszelką cenę, nie zważając na fakty.

– Przy swoich licznych zaletach o. Rydzyk ma jednak ogromną wadę. Jego sposób myślenia o Kościele nie jest myśleniem o depozycie wiary, tylko wyłącznie ziemskiej części Kościoła. Myśli w kategoriach korporacji zawodowej. “Bronimy swoich za wszelką cenę”. Jeżeli prawda nie pasuje, to wyższa wartość, dobro korporacji, nakazuje, by prawdę zakopać, a tych którzy w nią wierzą zepchnąć na margines – mówił Ziemkiewicz w wideoblogu.

Zaapelował jednak, by rzetelnie oceniać osobę o. Rydzyka i nie dołączać do „linczu” za powyższe wypowiedzi.

– Jeżeli powiem, że o. Rydzyk nie jest ani potworem, ani aniołem, tylko jak każdy człowiek zrobił w życiu trochę dobrego, a trochę złego, to się państwo za głowy chwycą. Nie poddawajmy się owczemu pędowi – apelował Ziemkiewicz.