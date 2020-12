Ursula von der Leyen zapowiada „Wielki Reset”: Widzę w tym bezprecedensową okazję [WIDEO]

Szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, odniosła się do „cyfrowych zmian”, które przyniosła domniemana pandemia. Określiła także, które obszary będą wymagały dopracowania w nadchodzącym okresie. Przewodnicząca KE zapowiedziała zbiór nowych regulacji i Wielki Reset, do tej pory uważany za teorię spiskową.

– Od początku pandemii widzieliśmy eksplozję cyfrowych innowacji i nowości technologicznych. Dały one możliwość zakładom, żeby pozostały otwarte. Umożliwiły firmom możliwość sprzedaży ich produktów, a ludziom dostęp do podstawowych usług publicznych – mówiła Ursula von der Leyen.

– Musimy dotrzymać kroku tej zmianie. A to oznacza, że z pewnością będziemy musieli napisać zbiór nowych przepisów dla gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, obejmujący wszystko, począwszy od danych, po infrastrukturę, ale także bezpieczeństwo i demokrację, technologię, po sprawiedliwe opodatkowanie – dodała, zaznaczając, że obszary te są „na stole”, gdy mowa o cyfrowej zmianie.

– Panie i Panowie, potrzeba globalnej współpracy i przyspieszenia zmian będą siłami napędowymi Wielkiego Resetu. Ja widzę w tym bezprecedensową okazję – oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

O „Wielkim Resecie” mówili też m.in. premier Kanady Justin Trudeau oraz szef Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) Klaus Schwab. – Czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do połączenia naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości – oświadczył. WEF sugerowało potrzebę „Wielkiego Resetu” kapitalizmu, jako źródła wszelkiego zła na świecie. Globaliści zapowiadają powrót do większej ingerencji państwa w gospodarkę.

– Pandemia przyniosła nam okazję do wielkiego resetu. To nasza szansa, by przyspieszyć przemiany systemu ekonomicznego, który powoduje globalne problemy, jak skrajna bieda, nierówność i zmiany klimatu – zapowiadał premier Kanady.

