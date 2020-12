USA dopuszcza szczepionkę Pfizera. Pierwsze szczepienia już w weekend

Decyzję o „zielonym świetle” dla szczepionki podjęto po czwartkowym panelu zewnętrznych doradców FDA. Przy stosunku głosów 17:4 opowiedział się on za użyciem w nagłych przypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi Pfizera. Zdaniem ekspertów korzyści z użycia preparatu są większe niż ryzyko, jakie stwarza dla osób w wieku 16 lat i starszych, które mają być objęte szczepieniami.

Pierwsi mieszkańcy USA mają być zaszczepione na Covid-19 już weekend. Docelowo władze planują, że w grudniu preparat otrzyma 20 milionów Amerykanów, w styczniu kolejne 30, a w lutym 50 mln.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O

— U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020