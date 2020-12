Holandia uśmierca samotnych na ich życzenie

Na łamach „Journal of the American Medical Association” ukazało się badanie dotyczące eutanazji w Holandii. „Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in Patients With Multiple Geriatric Syndrome” przedstawia wyniki analizy 53 przypadków wspomaganego samobójstwa osób starszych w tym kraju. Co szokujące, przyczyną 19 z nich była samotność.

Z badania wynika, że żadna z uśmierconych osób nie zmagała się z chorobami zagrażającymi życiu. Wśród przyczyn wspomaganego samobójstwa znalazły się m.in. upadek, hospitalizacja lub infekcja, utrata bliskiego czy też obawa przed utratą mobilności.

Najbardziej jednak szokujący jest fakt, że aż 19 z 53 przypadków były powodowane samotnością. Wiele zatem wskazuje na to, że tych śmierci można było uniknąć, gdyby tylko osoby starsze zostały otoczone odpowiednią troską.

Obowiązujące w Holandii prawo pozwala na uśmiercenie człowieka w praktycznie każdym stadium życia – jeśli nie poprzez eutanazję, to przez aborcję. W tym roku tamtejsza większość parlamentarna rozszerzyła prawo do legalnego zabicia dziecka na okres od roku do 12. roku życia. Była to ostatnia grupa wiekowa, której nie wolno było uśmiercać.

