Szpital Narodowy pęka w szwach – w ciągu dwóch dni przyjął 41 osób. „Nie lada wyzwanie przed personelem”

W ciągu dwóch ostatnich dni Szpital Narodowy odebrał 14 telefonów z prośbą o przyjęcie pacjentów covidowych. Do tymczasowej placówki zarządzanej przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA trafiło 41 chorych.

Oznacza to, że obecnie w Szpitalu Narodowym przebywa 72 pacjentów. Od początku jego działania, czyli od 6 listopada br., hospitalizowano tam łącznie 214 chorych.

W Warszawie kursowanie rozpoczął także specjalny autobus tlenowy Warszawskiego Transportu Publicznego. W sobotę przewiózł do Szpitala Narodowego 14 osób, a w niedzielę kolejne 19. Łącznie w ciągu dwóch dni przyjęto 41 pacjentów.

– Tak duża ilość pacjentów przyjętych w jednym momencie postawiła nie lada wyzwanie przed personelem Szpitala Narodowego. Dzięki dobrej organizacji oraz zaangażowaniu wszystkich przebywających na stadionie pracowników, przyjęcie chorych przebiegło bardzo sprawnie. Wszyscy pacjenci są w stanie stabilnym i otrzymują leczenie adekwatne do ich aktualnego stanu zdrowia oraz chorób współistniejących – przekazała Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Sołtys w komunikacie odniosła się do „nieprecyzyjnych informacjami pojawiającymi się w ostatnich dniach w mediach na temat szpitala tymczasowego Szpital Narodowy”, przypominając pewne fakty.

Wskazała, że to, iż nie wszyscy pacjenci kwalifikowani są do przyjęcia do szpitala tymczasowego, wynika z zarządzania bezpieczeństwem pacjentów.

– Tak długo, jak mogą oni otrzymać opiekę lekarską w standardowym szpitalu, tak długo należy ich tam kierować, ponieważ szpital standardowy posiada najszersze spektrum możliwości udzielania pomocy (również w sytuacji występowania chorób współistniejących) – podkreśliła.