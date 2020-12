W odmętach tęczowego szaleństwa. Chłopiec i dziewczynka mają trzech „ojców” ale nie mają matki

Trzech homoseksualistów zostało w Kalifornii oficjalnie uznanych za ojców chłopca i dziewczynki. Dzieci zostały dla nich wyhodowane.

Sąd w Kalifornii uznał, ze trzech homoseksualistów: Ian Jenkins Alan Mayfield i Jeremy Allen Hodges zostaną wpisani w aktach stanu cywilnego jako ojcowie dziewczynki Piper i chłopca Parkera. Dziewczynka ma 3 lata, a chłopiec 14 miesięcy. Oboje zostali wyhodowani dla trójkąta homoseksualistów.

Ian Jenkins i Alan Mayfield mieszkają razem od 17 lat. W 2012 roku dołączył do nich pracownik ogrodu zoologicznego, Jeremy Allen Hodges.

Początkowo gdy homoseksualiści żyli tylko w parze, nie myśleli o wyhodowaniu sobie dzieci. Jenkins w rozmowie z brytyjską gazetą „Mirror” mówi, że to się zmieniło, gdy do nich przyłączył się Mayfield i stworzyli trójkącik. W 2016 roku znajoma „podarowała” im swoje jajeczko. Zostało ono zapłodnione męskim nasieniem. Nie podano jednak który z trójki homoseksualistów był dawcą. A może ktoś zupełnie inny. Wynajęto też kobietę, by wszczepić jej zapłodnione jajo, bo jego dawczyni nie chciało się nosić ciąży przez 9 miesięcy. W 2017 roku urodziła się Piper.

Jak ich nazywać?

Sąd początkowo odmawiał uznania związku, ale prawo w Kalifornii zmieniło się. W praktyce zalegalizowano poligamię. To, że także jednopłciową, było już tylko konsekwencją uznania wcześniej małżeństw homoseksualnych jak równoprawnych.

Jak mówią trzej homoseksualiści kluczem do „szczęśliwego związku poliamorycznego jest rozmowa”. Ian mówi, że są zwykłą kochająca się rodziną, która często długo rozmawia o tym, co zjeść na kolację. Opowiada, że homoseksualiści wypracowują „strategię wychowania” dziewczynki. Piper bowiem wyraźnie preferuje jednego z nich – Jeremy’ego. Pozostali dwaj homoseksualiści mają kłopoty w nawiązywaniu z nią kontaktów. Żeby jej się nie myliło, wyszkolili ją tak, że jednego nazywa „tatą” drugiego „tatkiem”, a trzeciego „tatusiem”.

Dziewczynka idzie teraz do przedszkola i Ian obawia się jak może być przyjęta przez inne dzieci i rodziców, którzy dowiedzą się, iż ma trzech „ojców”, a nie ma matki.

Eksperymentowanie na dzieciach

45-letni Ian Jenkins napisał książkę „Trzej tatusiowie i dziecko”, w której opisuje eksperymentowanie na dzieciach i hodowanie ich. Jak zapewnia daje też w niej wiele wskazówek rodzicielskich. Książka ma się ukazać w przyszłym roku.

Homoseksualiści mówią, iż chcą podnosić w USA kwestie „praw rodzin poliamorycznych”, bo w USA „jest wiele stanów, które nie są tak liberalne jak Kalifornia”.

Ostatnio opisywano tez historie 21-letniej Saffron Drewitt-Barlow, która była pierwszym dzieckiem wyhodowanym dla pary homoseksualistów. Teraz chce ona podarować swojemu „ojcu” swoje jajeczko. Zapłodnić je miałby jego kochanek, który wcześniej był jej kochankiem. Ojciec wyhodowałby sobie więc wnukodziecko.