W Erewaniu manifestacje po upływie ultimatum dla oskarżonego o zdradę premiera Paszyniana

15 grudnia na ulicach Erewania trwały masowe demonstracje. Ich uczestnicy domagają się dymisji premiera Armenii Nikoli Paszyniana. Uważają, że zawarciem porozumienia o zawieszeniu broni z Azerbejdżanem i oddaniem części terytorium Górnego Karabachu, dopuścił się zdrady.

Reakcja ormiańskiej ulicy stoi trochę w sprzeczności z opinią wojskowych.

Różnice technologiczne i poziom uzbrojenia Azerów wspomaganych przez Turcję, spowodował, że ostatnie walki były nazywane „rzezią”.

W niczym nie przypomniało to walk o Górski Karabach z końca XX wieku, kiedy to w postsowieckiej przestrzeni górą byli Ormianie. Baku ma ropę, pieniądze i armia azerska mocno się dozbroiła.

Dymisja Nikoli Paszyniana niczego tu nie zmieni. Opozycja postawiła mu ultimatum z żądaniem dymisji, którego termin upłynął we wtorek 15 grudnia. Stąd i wyjście na ulice.

Protesty uliczne pokazują, że do wyciszenia nastrojów jest daleko. Ormian zbulwersowały zwłaszcza obrazki z niszczenia przez Azerów ich historycznych zabytków i miejsc kultury i religii.

Poza tym, Azerbejdżan i Armenia znów zaczęły wzajemnie oskarżać się o naruszenie zawieszenia broni, wynegocjowanego w listopadzie pod egidą Moskwy. Władze Armenii informowały o sześciu żołnierzach rannych i twierdzą, że wojska Azerbejdżanu przeprowadzają w Górskim Karabachu kolejną ofensywę zbrojną.

W regionie rozmieszczono rosyjskie „siły pokojowe”, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów do niego przylegających. Łączącą Armenię ze stolicą separatystycznego regionu Stepanakertem drogę mają pilnować wojska rosyjskie.

Bu gece Erivan'da Başbakan Paşinyan karşıtları büyük bir yürüyüş düzenliyor. pic.twitter.com/xzpVKoHGeB — 31798 (@B31798) December 15, 2020