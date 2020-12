YouTube zastąpił Polakom telewizję. Przynajmniej młodym

Młodzi wolą platformy wideo zamiast klasycznej telewizji. W Polsce liczba „Light TV Viewers” rośnie zaskakująco szybko.

W Polsce już ok. 23 mln osób woli oglądać platformy wideo zamiast klasycznej linearnej telewizji. Dużą popularnością cieszy się sam YouTube, który młodym widzom zastąpił klasyczną telewizję.

Według najnowszych danych Google filmy na YouTube oglądamy średnio przez ponad 40 minut dziennie. Młodzi, którym YouTube zastąpił telewizję, przed odbiornikiem spędzają już tylko 36 minut dziennie.

Według badania Gemius YouTube dociera już do 24,6 mln internautów w Polsce. Ponad 10 mln widzów YouTube w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 24–44 lat, zaś w grupie 18+ to łącznie ponad 20 mln.

– Szacuje się, że przeciętnie każdego dnia połowa tzw. light TV viewersów w wieku 18–55 lat ogląda treści wideo na tej platformie, podczas gdy przed telewizorem zasiada jedynie 39 proc. z nich – podsumowuje wyniki badania „Rzeczpospolita”.

Ludzie wybierają YouTube m.in. ze względu na bardziej ciekawe treści, które mogą oglądać w dowolnym momencie i miejscu. Respondenci ankiety wskazali też na walory edukacyjne czy materiały z ćwiczeniami.

– Od czerwca br. czas oglądania filmów związanych z matematyką na YouTubie w Polsce wzrósł o ponad 300 proc., filmów o gotowaniu – o ponad 150 proc., a wideo z ćwiczeniami kardio – o ponad 350 proc – wylicza „Rzeczpospolita”.

Źródło: Rzeczpospolita