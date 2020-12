„Narodowa” telewizja bawi i uczy. „Ferie z TVP” okażą się kolejnym bublem za 2 mld?

Finansowana z kieszeni Polaków Telewizja Publiczna szykuje hit na ferie podczas „narodowej kwarantanny”. W ramach projektu „Ferie z TVP” telewizja reżimowa będzie raczyła widzów lekcjami gotowania, tańca, czy gry na instrumentach – a to tylko kilka z zaplanowanych atrakcji. Ambasadorem serii została Roksana Węgiel.

Po zafundowanej polskim dzieciom na wiosnę „Szkole z TVP” przyszedł czas na zimową edycję reżimowego hitu. Od 4 stycznia na antenie TVP3 pojawią się zajęcia dla młodzieży. Dzieci będą miały swoje pasmo w TVP ABC.

W tym roku szkolnym miłościwie panujący rząd postanowił skumulować ferie w jednym terminie. Najpierw usilnie twierdził, że Polacy powinni dobrowolnie poddać się „narodowej kwarantannie”, później jednak zarządził ją już oficjalnie podczas konferencji prasowej – mimo że decyzja nie ma podstaw w „danych epidemicznych”, a branża hotelarska i turystyczna jest na skraju zagłady.

Na szczęście z odsieczą przychodzi podwójnie finansowana z kieszeni Polaków TVP pod wodzą Jacka Kurskiego. Przyszły rok reżimowa telewizja ma rozpocząć z przytupem, od „Ferii z TVP”. Telewizja publiczna przygotowała dla uczniów ofertę, by mogli się „nauczyć nowych umiejętności”. Pozostaje tylko mieć płonną nadzieję, że poziom merytoryczny tym razem będzie wyższy niż w przypadku „Szkoły z TVP”.

Program rozrywkowy dla dzieci i młodzieży przygotowano we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ofercie znalazły się filmy, seriale oraz audycje edukacyjne i lifestylowe.

– „Ferie z TVP” to wyjątkowy projekt adresowany do dzieci i młodzieży. Jestem przekonany, że dzięki swej nowoczesnej i interaktywnej formule podbije on serca naszych młodych widzów i raz na zawsze rozprawi się ze stereotypem, że ferie spędzone w domu muszą być nudne – przekonywał podczas konferencji prasowej w siedzibie TVP prezes Jacek Kurski.

Na wydarzeniu był obecny także minister edukacji Przemysław Czarnek. Szef resortu chwalił pomysł, który zrodził się ze współpracy TVP i MEN. – Zachęcam do skorzystania z tej znakomitej propozycji programowej, która pozwoli dzieciom i młodzieży odpocząć po trudnych tygodniach nauczania zdalnego. Razem możemy pokonać tę pandemię, spędzając czas w domu, bo taka jest niestety konieczność, bo zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze – mówił o spędzaniu kolejnych godzin przed ekranem minister Czarnek.

Ferie bez reklam

TVP przygotowała ofertę dla grupy wiekowej widzów od 4. do 10. roku życia. Pasmo będzie emitowane w TVP ABC od 8.00 do 13.00, bez reklam.

Oprócz dotychczasowych propozycji w programie znajdą się też nowości – m.in. „Ugotuj nam bajkę”, czy nowe animacje „Cleo i Cuqin”, „Tru i Tęczowe Królestwo” oraz „Ptyś i Bill”.

Młodzież szkolna powyżej 10. roku życia będzie mogła oglądać pasmo w TVP3, także w godzinach od 8.00 do 13.00. Tam również nie będzie reklam.

W ofercie mają znaleźć się filmy, seriale, a także audycje tematyczne o profilu edukacyjnym i lifestylowym. Każdy dzień „ferii narodowych” rozpocznie się odcinkiem jednego z dwóch seriali: „Znajdź mnie w Paryżu” lub „Nowych legend o Małpim Królu”.

O 9.00 rozpocznie się dwugodzinny blok 20-minutowych „programów edukacyjnych” przygotowanych przez TVP. Wśród nich znajdą się „Piłkarskie ABC”, „Strefa ruchu”, „Poczuj rytm”, „Uczniowie z klasą”, „Wkręć się w to!”, „Zaczarowany świat sztuki” czy „e-MOCje”. Na koniec TVP zaserwuje młodzieży familijny film fabularny. Ponadto filmowe realizacje lektur szkolnych ma przygotować TVP Kultura.

„Ferie z TVP” pojawi się także jako aplikacja na smartfony z systemem Android. Będzie dostępna w sklepie z aplikacjami Google Play.

– Decyzja zapadła bardzo szybko, po tym jak podano informację o skumulowaniu ferii w jednym terminie, zapadła następnego dnia – mówił Kurski, tłumacząc wybór anteny TVP3.

– Od pierwszego dnia powstały zespoły robocze – kilka osób z ministerstwa, kilka osób od nas pod kierunkiem redaktor Justyny Karnowskiej pracowało nad koncepcją – dodał.

Źródła: TVP/Wirtualne Media