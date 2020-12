Połowa Francuzów nie chce się szczepić. Politycy proponują „paszporty dla zaszczepionych”

49 proc. Francuzów nie chce się szczepić na koronawirusa – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu Elabe dla stacji BFMTV. Część francuskich deputowanych proponuje stworzenie „paszportu dla zaszczepionych” rodem wprost z dystopijnych powieści.

30 proc. ankietowanych kategorycznie zadeklarowało odmowę zaszczepienia na koronawirusa, a 19 proc. odpowiedziało, że prawdopodobnie nie podda się szczepieniom. Do tego dochodzi spora grupa osób niezdecydowanych.

Deputowani z centroprawicowego ugrupowania UDI w Zgromadzeniu Narodowym (izba niższa francuskiego parlamentu) chcą zachęcić Francuzów, do szczepień, proponując stworzenie tzw. zielonych paszportów dla zaszczepionych. Osoby te mogłyby chodzić do restauracji i barów oraz do placówek kultury bez ograniczeń.

– Moglibyśmy wziąć przykład z Izraela, który każdemu zaszczepionemu daje zielony paszport, umożliwiając im udanie się do miejsc kultury, restauracji. To szansa na normalne życie – powiedziała deputowana Valerie Six z UDI podczas przemówienia w Zgromadzeniu Narodowym.

– Wyzwaniem jest uświadomienie ludziom, że szczepienie jest aktem obywatelskim, że pozwoli nam zbiorowo odzyskać życie społeczne, kulturalne – podkreślają deputowani ugrupowania.

