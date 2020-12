Jest projekt rozporządzenia MZ. Wprowadzi „segregację sanitarną” Polaków

Zaszczepieni Polacy będą zwolnieni z części obostrzeń – to jedno z głównych założeń nowego projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, który pojawił się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Segregacja sanitarna”, na prawach cytatu za posłem Grzegorzem Braunem, podział na zaszczepionych i niezaszczepionych, to w istocie założenia, o których możemy przeczytać na stronie bip.kprm.gov.pl.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło „projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. Odpowiedzialna za projekt jest sekretarz stanu Anna Głogowska.

Zniesienie obostrzeń dla zaszczepionych

Rozporządzenie ma wprowadzać narodową kwarantannę, czyli lockdown 2.0, a także „godzinę policyjną” od godziny 19 w Sylwestra do godziny 6 nad ranem w Nowy Rok. Oczywiście takie rozwiązanie jest kompletnie bezprawne.

Jednak w sekcji „istota rozwiązań ujętych w projekcie” pierwszy punkt jest przygotowaniem do segregacji sanitarnej, kiedy już zaczną się szczepienia. Przewiduje on „zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

W piątek minister Michał Dworczyk zdradził w radiowej Jedynce, że „wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia, przy czym będą to pierwsze partie szczepionki”. Jak widać przygotowania idą pełną parą.

(Nie)równość wobec prawa

Nowe rozporządzenie przewiduje częściowy powrót do normalności dla osób, które się zaszczepią. Wymienione zwolnienia są tożsame z tymi, które ujęto w Narodowym Programie Szczepień.

– Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich. Nie będzie także w ich przypadku potrzeby odbywania kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej – czytamy.

Zgodnie z przewidywaniami zatem „dobrowolność” szczepień zapowiadana przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, będzie polegać na dyskryminacji osób, które nie zgodzą się na „dobrowolne” przyjęcie szczepionki, która powstała w ekspresowym tempie.

Rozporządzenie – konstytucyjne czy nie?

Powstaje pytanie o to, czy takie zasady nie będą naruszać przepisów Konstytucji, a konkretnie artykułu 32. Zgodnie z nim „wszyscy są wobec prawa równi”, a także „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Nikogo do szczepień nie zachęcamy ani nikomu ich nie odradzamy, a każdy powinien dokonać decyzji samodzielnie, po konsultacji z lekarzem. Niezależnie jednak od podejścia entuzjastycznego lub sceptycznego co do szczepień, powinny one być w pełni dobrowolne, a więc za ich nieprzyjęciem nie powinna iść dyskryminacja.

Wszystko to oczywiście, jak argumentuje rząd, dla naszego dobra. – Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2 – podkreślono w projekcie.

Polska pójdzie śladem Izraela?

Minister Adam Niedzielski mówił ogłaszając narodową kwarantannę, czyli lockdown 2.0, że inne kraje też tak zrobiły. Wprowadzono ją mimo spadku zakażeń i wbrew rządowemu planowi, bo „inni robią tak samo”. Zasadne wydaje się pytanie, czy rząd nie postąpi podobnie i nie wprowadzi innych restrykcji dla zaszczepionych?

Takie rozwiązania są już wprowadzane przez inne kraje, a w kolejnych rozważane. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że zaszczepieni mieszkańcy Izraela otrzymają „zielone paszporty”, które znoszą lockdownowe ograniczenia.

Dokument potwierdzający szczepienie umożliwi pominięcie kwarantanny, dostęp do wydarzeń kulturalnych i restauracji. Może także okazać się niezbędny w przypadku wyjazdów za granicę. Takie rozwiązanie zapowiedział tydzień temu dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Chezy Levy.

Rządowy projekt rozporządzenia przewiduje także zapowiadane na konferencjach prasowych ograniczenia w działalności hoteli, obiektów sportowych, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia. Przewiduje wprowadzenie także niezgodnie z prawem „godziny policyjnej” w noc Sylwestrowa. Wszystkie projektowane rozwiązania dostępne są na stronie BIP pod tym LINKIEM.