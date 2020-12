Kto im zrobił „Wigilię Paranoików”. Kaczyński w święta nachodzi i straszy opozycyjną sektę

Członkowie opozycyjnej sekty pokazali jakie zwidy i mary spadają na nich z powodu Świąt Bożego Narodzenia. Ze szklanej kuli wyskakuje na nich Kaczyński. Nakręcili na ten temat filmik przypowieść o Wigilii paranoików.

Nie dla wszystkich Święta Bożego Narodzenia to czas radości, nadziei zwiastującej Boga pomiędzy ludźmi, czas spotykania się, jednoczenia i godzenia, czego symbolem jest przełamywanie się opłatkiem nawet z przeciwnikami.

Ale nie wszyscy tak mają i musimy o tym pamiętać. Są też ludzie, dla których czas świat jest szczególnie bolesny, bo właśnie wtedy jeszcze mocniej dają o sobie znać obsesje i paranoje.

Niektórych, np. członków opozycyjnych sekt w Święta nachodzą i straszą nasyłane przez Kaczyńskiego elfy. Są jak strachy z książeczek dla dzieci.

Być może z powodów terapeutycznych członkowie sekt postanowili nakręcić filmik o Wigilii paranoików, na których ze szklanej kuli wyskakuje Kaczyński i pokazać to dzieło światu. Podobno trzeba otwarcie mówić o swych lękach i przywidzeniach i jest to właśnie część terapii.

Internauci docenili to dzieło.

„Jakim moralnym karłem trzeba być, aby wystąpić w tak dennym przedstawieniu z rzekomymi życzeniami i wulgarnymi napisami/symbolami” – napisała na Twitterze Maria Razborska nawiązując prawdopodobnie do tego, że nieszczęśnicy przyozdobili sobie choinkę błyskawicą taka jaka miało Hitlerjugend i ukrytymi pod gwiazdkami napisami o niespełnionych marzeniach, by „je..ć PiS”.

„Ależ to jest słabe. Kto normalny korzysta z waszych porad prawnych i reprezentacji przed sądami?” – napisała internautka nawiązując do tego, że w nagraniu występuje przebrany za dziecko Mecenas, który puszcza bąka no i przebrana za dziewczynkę z lękami pani adwokat.

„Dramat. To jest tak żenujące, że kulturalnych słów brakuje, aby to opisać. Żenada” – pisze kolejny internauta. „Oblecha”, „Dno”, „Dno dna” „Żenada” – piszą inni. I to jest niedobre.

W terapiach ważną rolę odgrywa pozytywne przesłanie, afirmacja, pokazanie, że się docenia wysiłek, pochwały. Rozumie to pani Małgorzata z piorunem w środku i pisze opatrując całość przeszywającymi Twittera błyskawicami:

„Ależ to piękne! Dziękuję za to, co robicie. Dajecie nadzieję i motywację do walki”. „No i się wzruszyłam. Wolnym Sądom wszystkiego co najlepsze” – pisze inna pani z błyskawicami.

Mecenas, który na filmie puszcza bąka zdradził na Twitterze kto jest autorem tego dzieła, dającego tak wiele radości i nadziei różnym opanowanym przez lęki i obsesje osobom.

Reżyserem jest Andrzej Saramonowicz, zdjęcia nakręcił pan Tomasz Madejski, a muzykę skomponował Tomasz Wiracki. Nie wiemy kto napisał tekst przypowieści o Wigilii paranoików. Skrzy się w nim od brawurowych rymów jak „kupa” i „du.a”. Bajeczkę o opowiada Krzysztof Gosztyła

Nie chciało nam się sprawdzać, który to Mecenas przebrany za puszczającego baką, wystraszonego chłopczyka występuje, ale sam się pochwalił. To Michał Wawrykiewicz. Więc jak się państwo natkną to może na wszelki wypadek trzeba sprawdzić, czy nie jest potrzebna jakaś pomoc. Ta dziewczynka z lękami to Sylwia Grzegorczyk-Abram. A sekta to „Wolne Sądy”.