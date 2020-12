Niedzielski brał udział w gali współorganizowanej przez Pfizer

Adam Niedzielski brał udział w gali podsumowującej projekt Liderzy Ochrony Zdrowia współorganizowanej przez firmę Pfizer Polska. Rzecz działa się w 2018 roku.

Program „Liderzy Ochrony Zdrowia” ma za zadanie „wykształcić najlepszą, otwartą na zmiany kadrę managerską, w przyszłości zarządzającą służbą zdrowia i placówkami medycznymi”.

Pfizer Polska został partnerem tego programu stworzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Jak argumentował Pfizer, dołączył do programu, by „przyczyniać się do zwiększania liczby wysokiej jakości specjalistów i managerów w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia”.

Podczas gali uczestnicy projektu „mieli za zadanie zaprezentować swoją wizję podziału dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia oraz wskazać obszary, które ich zdaniem należy uznać za priorytetowe”.

„Gala podsumowująca 6. edycję projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, która odbyła się 23 listopada 2018 r. na warszawskiej GPW, była zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy grupy 31 młodych ludzi. Wśród nich są studenci i absolwenci takich kierunków jak m.in. prawo, medycyna, zdrowie publiczne, finanse, zarządzanie i ekonomia, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem opieki zdrowotnej. Podczas weekendowych spotkań brali oni udział w licznych warsztatach i szkoleniach, spotykali ekspertów z branży oraz wymieniali się doświadczeniami. W uroczystym podsumowaniu projektu wzięli udział m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Janusz Cieszyński oraz Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski„ – informuje w oficjalnym komunikacie polski oddział firmy Pfizer.