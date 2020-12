Już szykuje się nowelizacja rozporządzenia o restrykcjach. Kolejna branża zamknięta

21 grudnia późnym wieczorem rząd opublikował rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią. Dzień później wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapowiedział nowelizację rozporządzenia.

Od 28 grudnia w Polsce obowiązywać będą nowe restrykcje. To m.in. ograniczenie funkcjonowania sklepów w galeriach handlowych, zamknięcie stoków, zamknięcie hoteli dla większości podróży służbowych, siłownie tylko dla zawodowych sportowców (a nie, jak dotychczas, dla członków klubów sportowych) czy godzina policyjna w Sylwestra.

To oczywiście dodatkowe obostrzenia, bo te obowiązujące dotychczas pozostaną. Co ciekawe, wciąż działają i wg nowego rozporządzenia nadal mogłyby działać kasyna – w reżimie 1 os. na 15 m.kw. Wielu zwracało uwagę, że skoro mogą kasyna, to dlaczego nie chociażby siłownie? O to m.in. we wtorek rano na antenie TVN24 pytany był Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

– Przyznam się, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie – odpowiedział szczerze.

Rząd zareagował i zapowiedział nowelizację wydanego kilkanaście godzin wcześniej rozporządzenia.

„Temat poruszony na posiedzeniu Rządu. Będzie szybka nowelizacja. Kasyna będą zamknięte” – napisał na Twitterze Wąsik z MSWiA.

Z innych „nowości” w rozporządzeniu, studenci w ramach zajęć na uczelni nie będą mogli korzystać z basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

„Istotną zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest przepis mówiący o ograniczeniach w korzystaniu z basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. W okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia roku 2021 studenci w ramach zajęć na uczelni nie będą mieli możliwości korzystania z tych obiektów” – podał resort nauki.

