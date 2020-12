Nocna zmiana. Nowe restrykcje na święta i sylwestra. Rozporządzenie pojawiło się w Dzienniku Ustaw przed 23. w nocy

W Dzienniku Ustaw, przed godziną 23., pojawiło się nowe rozporządzenie ws. restrykcji, nakazów i zakazów, które będą obowiązywać od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 r.

Godzina policyjna

W rozporządzeniu zapisano, że od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Innymi słowy wprowadzono godzinę policyjną, jak w najgorszych czasach stanu wojennego. Wielu ekspertów twierdzi, że zakaz ten jest pogwałceniem zapisów Konstytucji RP.

Dalsze represje wobec hotelarzy…

Rząd dalej prowadzi wojnę z hotelarzami. Od 31 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będą m.in. ograniczenia w działalności hoteli. Usługi noclegowe będzie można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny; dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach będą mogli być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy, czy dyplomaci.

Czy branża hotelowa podniesie się po tym ciosie? To obecnie jedna z najbardziej represjonowanych przez rząd gałęzi gospodarki.

…i właściciele restauracji

Władza nie odpuszcza również restauracjom, którzy i tak są już w wielu przypadka na skraju – pisaliśmy m.in. o mężczyźnie, który powiesił się w swojej zamkniętej restauracji.

Z rozporządzenia wynika, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać one normalnie. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty – tak jak to jest obecnie – będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos.

Restrykcje w galeriach

Nie odetchną również właściciele i pracownicy galerii. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego – będą jednak w takich miejscach mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

W obiektach takich obowiązywał będzie również zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

Kwarantanna dla wracających z zagranicy

Do dnia 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju, a osoby wracające z zagranicy będą musiały odbyć obowiązkową kwarantannę.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego: przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą; służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego; pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.

Według nowych przepisów, przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu.

Z kwarantanny zwolnione są również osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw ciekłych, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

W katalogu osób zwolnionych z odbywania kwarantanny znaleźli się także m.in. członkowie obsad pociągów transportu towarowego, kierowcy drogowego transportu towarowego wykonujący taki transport pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, a także kierowcy wykonujący przewóz osób w pojazdach przystosowanych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy.

Do katalogu osób zwolnionych z kwarantanny wprowadzono również osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19.

Kwarantanny nie muszą odbywać również osoby przekraczające granicę wewnętrzną w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub kraju sąsiadującym.

Do dnia 17 stycznia, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 przemieszczanie się osób do 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej, z wyłączeniem drogi do szkoły lub półkolonii.

Źródło: PAP, Polsat News