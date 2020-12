Michalkiewicz: Dom schadzek u Kaczyńskiego! 10 000zł za wizytę… ale warto [WIDEO]

Stanisław Michalkiewicz, publicysta „Najwyższego Czasu!”, był gościem Tomasza Sommera na kanale Tomasz Sommer EXTRA, gdzie oprócz najgorętszego obecnie tematu szczepień odniósł się również do kwestii nadchodzącego Sylwestra.

Nadchodzący Sylwester zwiastować będzie nam godzina policyjna, której zdaniem premiera nie ma. Z kolei zdaniem rzecznika rządu to nie godzina policyjna, ale zakaz przemieszczania się.

Tymczasem złośliwi jak zawsze Internauci szykują się na Sylwestra pod domem naczelnika Jarosława Kaczyńskiego.

– Słyszałem, że wściekłe macice umawiają się na Sylwestra przed domem Jarosława Kaczyńskiego – mówił Stanisław Michalkiewicz.

– Ale tam może już czyhać sanepid – odparł Tomasz Sommer. A z sanepidem nie ma żartów, bo ten może wlepić wielotysięczną karę, choćby i 10 tysięcy złotych.

– Taką schadzkę sobie wyznaczają. Takie miejsce schadzek, niedługo jak tak dalej pójdzie, to dom Jarosława Kaczyńskiego stanie się domem schadzek – kontynuował Michalkiewicz.

– Już jest – wtrącił Sommer. – Tyle schadzek tam sobie wszyscy wyznaczają. Postępactwo, jak nie tam z okazji Sylwestra, to nie wiem co to będzie jeszcze w Trzech Króli – odparł Michalkiewicz.

