Włochy: Lekarze sceptyczni wobec szczepień i negujący pandemię przed Izbą Lekarską

Postępowanie dyscyplinarne wobec 13 lekarzy, uznanych za „negacjonistów” mniemanej pandemii koronawirusa i przeciwników szczepionek, wszczęła Izba Lekarska z Rzymu.

Podstawą wszczęcia postępowania były nieprawomyślne wypowiedzi medyków w mediach społecznościowych i w telewizji.

Wśród lekarzy, wobec których otwarto postępowanie, są zwolennicy takich poglądów, że „Covid-19 nie istnieje” ale też takich, że „koronawirus nie jest groźniejszy od grypy”. Izba Lekarska zajmuje się też lekarzami, którzy są przeciwnikami szczepionek na koronawirusa.

Szef rzymskiej Izby Lekarskiej Antonio Magi powiedział w poniedziałek Ansie, że takie postępowanie nie będzie tolerowane. Poinformował, że kroki dyscyplinarne zastosowano już wobec 10 lekarzy. Wobec trzech, dodał, postępowanie jeszcze jest prowadzone.

Podobne zapowiedzi padały i u nas z ust prof. Andrzeja Matyji, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Wielu lekarzy wyraża swoje wątpliwości co do szczepionki, a statystyki zgłoszeń do szczepień pokazują, że nie wszyscy medycy są chętni.

– Coraz więcej pojawia się w mediach sceptyków co do szczepień. Na tej liście są także lekarze, żebyście państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili będziemy, brzydkie słowo użyję, przesłuchiwać, czy wzywać do wyjaśnień ich postawy przed organy odpowiedzialności zawodowej – zapowiedział prof. Matyja.

Źródło: PAP/NCzas