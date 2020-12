Wielka tragedia w Chorwacji. Kolejne wstrząsy, rośnie liczba ofiar śmiertelnych [FOTO/VIDEO]

Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,3, które we wtorek nawiedziło Chorwację – podają chorwackie media, powołując się na lokalne władze. 26 osób jest rannych, w tym sześć ciężko. Po południu bałkańskie państwo nawiedziły kolejne, tym razem znacznie lżejsze, wstrząsy.

„Choć przeczesywanie ruin wciąż trwa, to z przykrością musimy już poinformować o zgonach: dziewczynki w Petrinji i pięciu mężczyzn w Majske Poljane. Co najmniej sześć osób zostało ciężko rannych, a 20 to lżej poszkodowani. Myślimy o rodzinach ofiar i rannych” – poinformowały miejscowe służby medyczne.

Siódmą ofiarą śmiertelną jest organista z kościoła św. Mikołaja w Żażinie, który niemal kompletnie zawalił się w rezultacie wtorkowego wstrząsu podziemnego.

Obiekt został częściowo uszkodzony w poniedziałek podczas pierwszego trzęsienia w tym rejonie, które nie pociągnęło za sobą ofiar śmiertelnych.

Miejscowe służby ratownicze twierdzą, że w czasie wtorkowego trzęsienia w kościele przebywało kilka osób, które sprzątały świątynię po wstrząsach z poprzedniego dnia.

Wcześniej na drzwiach budynku powieszono informację o zakazie wstępu do środka z powodu grożącego tam niebezpieczeństwa, związanego z uszkodzeniami konstrukcji.

– Mężczyzna nie miał szans, gdy runęły strop i dzwonnica. Pozostałym udało się uciec, jedna osoba została ranna w nogę, zabrano ją do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – mówił jeden ze strażaków o zabitym organiście.

Epicentrum wtorkowego trzęsienia ziemi znajdowało się w odległości 3 km od liczącego ponad 15 tys. mieszkańców miasta Petrinja, 47 km na południe od Zagrzebia. Wstrząsy były odczuwalne w całej Chorwacji, a także daleko poza jej granicami.

O chwianiu się budynków donoszą mieszkańcy Budapesztu i Wiednia. Według danych USGS wstrząsy były odczuwalne na Węgrzech, w Austrii, w południowych Niemczech, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Serbii, a także w dużej części Włoch, od Bolzano na północy po Neapol na południu.

Kilka minut po godzinie 18, jak informują chorwackie media, miał miejsce wstrząs wtórny o magnitudzie 3,3 w okolicach miasta Jastrebarsko, ok. 15 km na południowy zachód od Zagrzebia.

Prezydent Duda przesłał kondolencje

„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Chorwację, powodując ofiary śmiertelne i poważne zniszczenia materialne. Pragnę przekazać na Pana ręce najszczersze wyrazy współczucia i solidarności z Narodem Chorwackim” – napisał prezydent Duda w depeszy skierowanej do Zorana Milanovicia.

Duda wyraził w depeszy „głęboką nadzieję, że szybko i sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa pozwoli uratować spod gruzów wszystkie osoby, które mogą jeszcze czekać na pomoc”.

Z kolei szef MSZ Zbigniew Rau oświadczył, że Polska jest gotowa wysłać do Chorwacji służby ratunkowe.

„W związku z silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło dzisiaj Chorwację, składam wyrazy współczucia rodzinom ofiar i wszystkim poszkodowanym. Polska jest gotowa do udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy naszym chorwackim partnerom i przyjaciołom” – napisał na Twitterze szef polskiej dyplomacji.

Trzęsienie ziemi w Chorwacji – filmy i zdjęcia

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia. The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, "many" injuries and damaged buildings near Zagreb. Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z — Sky News (@SkyNews) December 29, 2020

Petrinja, #Croatia. As mother is screaming as she finds out that her child died in the #earthquake. Heartbreaking. 💔🇭🇷 pic.twitter.com/JZe1knWl6D — Denijal Jegić 🇭🇷| د. دانيال ياغِتش (@denijeg) December 29, 2020

Croatia was hit by another powerful #earthquake, magnitude 6.2 on the Richter scale. All relevant services are on the ground. Thank you all for your support & solidarity. We appreciate your kind words & warm wishes during these trying and challenging times. #Croatia #Petrinja pic.twitter.com/jFUuV6oymH — Croatia in the EU (@CroatiaInEU) December 29, 2020

Croatia was hit by 2 earthquakes in 2 days with 5.2 and 6.4 magnitudes. The capital city Zagreb and Petrinja suffered the most. We were already hit by an earthquake with 5.4 magnitude this year in march. Today’s one even affected Austria and Germany. This is devastating. pic.twitter.com/bFugIgo42q — ig: celeb_spam (@kcbedits) December 29, 2020

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab — IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020

Źródło: PAP