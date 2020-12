Marsz o Wolność. Już 16 stycznia protest przeciwko „segregacji sanitarnej”

Oficjalnie w Polsce rząd deklaruje dobrowolność szczepień, jednak kolejne działania rządzących wskazują na stosowanie przymusu pośredniego. Organizatorami kolejnej manifestacji są Piotr Jawornik oraz Justyna Socha.

Kolejny międzynarodowy Marsz o Wolność odbędzie się 16 stycznia w Warszawie pod hasłem „Stop segregacji sanitarnej”. Rząd PiS deklaruje dobrowolność szczepień, ale jednocześnie wprowadza przywileje, w postaci częściowego powrotu do normalności dla zaszczepionych.

Rozporządzenie, które weszło w życie 28 grudnia przewiduje „zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”. Osoby zaszczepione będą otrzymywały zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Oto lista „przywilejów” dla zaszczepionych:

– osoby zaszczepione przeciw COVID-19 nie będą musiały trafiać na kwarantannę w przypadku kontaktu z osobą zakażoną albo po przekroczeniu granicy,

– nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich,

– będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– będą mogły dostać miejsce w domu pomocy społecznej bez dodatkowych testów diagnostycznych.

Przeciwko „segregacji sanitarnej” mają zamiar protestować manifestanci 16 stycznia.

– Medyku. Żołnierzu. Policjancie. Seniorze. I Ty, który to czytasz. Jesteś człowiekiem. Masz niezbywalne prawa. To prawo do wolnej i świadomej zgody. Również w kwestii szczepień. Nikt nie ma moralnego prawa wymuszać na tobie eksperymentów medycznych. A jednak od przyjęcia szczepionki rząd chce uzależniać udzielenie pomocy medycznej, odbierać przywileje, również w pracy, stosować segregację i dyskryminację – czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.

– Ponad połowa Polaków nie chce wymuszonej szczepionki! Zamanifestuj swój sprzeciw! Bądź z nami 16 stycznia w Warszawie. Razem zwyciężymy! – dodano.