Pielęgniarz przyjął szczepionkę Pfizera i zaraził się COVID-19. To pierwszy taki przypadek na świecie

„Szczęściarzem” jest Matthew W. z San Diego. 18 grudnia zaszczepił się przeciwko koronawirusowi.

W Wigilię Bożego Narodzenia poczuł się gorzej. Jak powiedział telewizji ABC 10 News, był osłabiony, bolały go mięśnie, dostał dreszczy.

26 grudnia poszedł do lekarza. Zrobił test, który dał wynik pozytywny.

Szczepionka przeciwko koronawirusowi ma dawać odporność przed zachorowaniem na COVID-19. Dlaczego w tym przypadku tak się nie stało?

Eksperci wskazują dwie możliwości. Albo Matthew zaraził się przed przyjęciem szczepionki, a wirus tak długo się rozwijał, albo szczepionka jeszcze nie dała należytej odporności.

Pfizer – producent szczepionki – wskazuje, że pełną (ok. 95 proc.) odporność ma gwarantować przyjęcie drugiej dawki szczepionki – po ok. 21 dniach po pierwszej dawce.

– Wiemy z badań klinicznych szczepionek, że zajmie ci około 10 do 14 dni, zanim zaczniesz rozwijać ochronę przed zakażeniem – tłumaczy dr Christian Ramers Family Health Centers w San Diego.

– Uważamy, że ta pierwsza dawka daje około 50 proc. ochrony, a druga dawka jest potrzebna, aby osiągnąć 95 proc. – dodał.

Tymczasem dr Soumya Swaminathan ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazuje, że na razie nie jest jasne, czy szczepionka zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

– Wciąż się tego uczymy i nadal czekamy na więcej wyników z prób szczepionek. Dopiero one pozwolą nam zrozumieć, czy szczepionka pozwoli zapobiegać jedynie ciężkim objawom choroby i zgonom, czy także powstrzyma transmisję wirusa – stwierdziła.

W związku z powyższym zaapelowała, by nie znosić restrykcji dla osób zaszczepionych.

– W tej chwili po prostu nie mamy wystarczających dowodów na temat którejkolwiek ze szczepionek. Dopóki nie dowiemy się więcej, musimy założyć, że osoby, które zostały zaszczepione, muszą zachowywać te same środki ostrożności, bo mogą zarażać – uważa dr Swaminathan z WHO.

Sz. Panowie @MorawieckiM @a_niedzielski : główny naukowiec WHO mówi, że nie wiadomo czy zaszczepieni nie roznoszą wirusa i powinni stosować te same środki ostrożności co niezaszczepieni, a polski rząd zwolnił ich z kwarantanny i limitu osób. To jak to jest? https://t.co/7B2gnRmMio

— Adam Wojtasiewicz ✝️⚔️🇵🇱 (@wojtasiewiczpl) December 29, 2020